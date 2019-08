Bộ Công an khởi tố 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng 1600 tỷ

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng 1600 tỷ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Chiều ngày 12/8, Bộ Công an cho biết, ngày 9/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 13 đối tượng. Các bị can bị khởi tố nằm trong đường dây Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web b8ag.com, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.



Trước đó, ngày 30/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương như thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh, thành phố khác khám phá đường dây Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web b8ag.com. Đến nay đã xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này vào khoảng hơn 1.600 tỷ đồng.

Đối tượng Hoàng Lại Nam (tức Nam "ngọ") cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc.

Quá trình điều tra vụ án bước đầu xác định, trang web b8ag.com hoạt động trực tuyến trên mạng internet về cá độ bóng đá, có mảy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Tại Việt Nam, một số cá nhân đã móc nối với tổ chức này để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web b8ag.com. Trong đó, đối tượng Hoàng Lại Nam (tức Nam “ngọ”, sinh năm 1978, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp Tổng đại lý trên trang web b8ag.com.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án, bao gồm 08 xe ô tô, 22 điện thoại di động, 09 máy tính xách tay, hơn 4,4 tỷ đồng, 50.000 USD và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.