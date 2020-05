Loạt ông trùm, bà chủ trẻ tuổi của các đường dây cờ bạc nghìn tỷ

Triệt xóa đường dây đánh bạc 64.000 tỷ: Bắt sống “ông trùm”



Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội) cùng 15 đối tượng liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng.

Theo thống kê trong cơ sở dữ liệu của hệ thống trò chơi “nổ hũ” đã có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc. Đường dây này đã phát triển thành 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2018, đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng.

Triệt xóa đường dây đánh bạc 64.000 tỷ ở Hà Nội

“Bóng hồng” Tây Ninh cầm đầu đường dây cá độ, cho vay nặng lãi

Ngày 18/3, Phòng cảnh sát hình sự tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng công an huyện Dương Minh Châu, công an Thị xã Hòa Thành bắt quả tang cùng lúc nhiều tụ điểm đánh bạc, mời 21 người có liên quan về trụ sở làm việc.

Tang vật thu giữ là hơn 500 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 6 xe mô tô, 1 xe ô tô cùng nhiều đồ vật liên quan khác.

Theo điều tra, đường dây đánh bạc này bắt đầu hoạt động từ năm 2018, do đối tượng Phan Thị Danh móc nối với các đối tượng khác như: Vương Ngọc Bích, Trần Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Lan, Phạm Thị Đa, Trương Thị Ngọc Mai và các đối tượng khác thực hiện.

Nhóm này tổ chức thầu đề, đá gà, cá độ bóng với giao dịch trung bình một ngày từ 200 đến 500 triệu đồng. Ngoài ra, những con bạc "khô túi", nhóm này đã cho con bạc vay tiền từ 400 đến 1 tỷ đồng, lãi suất lên đến 60%/ tháng.

Những đối tượng đánh bạc bị bắt giữ

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ do "ông trùm" 9 X cầm đầu

Cũng vào cuối tháng 3/2020, công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cũng đã vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi game bài “Nổ hũ”, đổi thưởng ăn tiền qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng do Lường Tuấn Vũ (SN 1991, trú tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa) cầm đầu.

Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố bị can đối với 21 đối tượng trong đường dây đánh bạc này, trong đó có 12 đối tượng ở Thanh Hóa, 9 đối tượng còn lại đều ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Một số bị can trong đường dây đánh bạc ở Nam Định

Hé lộ trùm 9X của đường dây đánh bạc giao dịch hơn 7 tỷ ở Nam Định

Đầu tháng 2/2020, công an tỉnh Nam Định đã khởi tố Trần Trọng Hiếu (27 tuổi, trú tại TP Nam Định) cùng 15 bị can về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo đó, đối tượng Hiếu được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc , còn 15 bị can khác được phân công giao dịch, bán tiền ảo cho con bạc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nam Định phát hiện một cơ sở kinh doanh, giao dịch tiền ảo ở TP Nam Định có dấu hiệu cờ bạc nên lập chuyên án để theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, phá án.

Đến đầu tháng 2, lực lượng cảnh sát bắt quả tang Đồng Ngọc Hảo (25 tuổi, trú tại xã Nam Phong, TP Nam Định) đang đánh bạc bằng máy tính tại cửa hàng trên thông qua game bài đổi thưởng "Nổ hũ".

Từ lời khai của Hảo, cơ quan điều tra bắt tiếp Hiếu và 4 nhân viên cửa hàng. Mở rộng vụ án, ngày 6/2, công an Nam Định khởi tố thêm 10 bị can khác về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cơ quan chức năng cũng xác định từ tháng 11/2019, đường dây đánh bạc Hiếu đã giao dịch phi pháp khoảng 7 tỷ đồng.

