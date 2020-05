“Giải mã” đường đi của 64.000 tỷ từ game cờ bạc Nổ hũ

(Kiến Thức) - Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với số tiền lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 28/5, phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô cực lớn, thông qua trò chơi điện tử trực tuyến có tên "nổ hũ".



Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội) cùng 15 đối tượng liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng. Đáng chú ý, dù chỉ mới hoạt động từ 2018 đến nay, tuy nhiên ước tỉnh tổng số tiền giao dịch đánh bạc thông qua đường dây đánh bạc này lên đến 64.000 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2018, tổ chức cho các con bạc "sát phạt" nhau trên mạng Internet qua các trò tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... Theo đó, người chơi sẽ nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật.

Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc mang tên "nổ hũ"

Lãnh đạo Đội 2 phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt tại nước ngoài. Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đăng ký 4 đại lý của trò chơi “nổ hũ” và tổ chức quảng cáo, hướng dẫn người chơi tải về trên kho ứng dụng “CHplay” với dòng điện thoại Android hoặc trên ứng dụng “App Store” của điện thoại Apple.

Người chơi cũng có thể tham gia trực tiếp trên máy tính qua trình duyệt web. Sau khi con bạc tải trò “nổ hũ”, các đối tượng sẽ hướng dẫn họ cách nạp và rút tiền thông qua đại lý của mình để hưởng hoa hồng, tương đương 2% số tiền mỗi lần nạp – rút.

Bốn đại lý của trò chơi “nổ hũ” được xây dựng khá hoàn hảo. Đại lý “VipHN Max đỏ” được các đối tượng đặt trụ sở ở tòa nhà N01T1. Ngoài việc thống nhất mua điện thoại di động, lập tài khoản ảo trên mạng, các đối tượng còn đứng ra mở 6 tài hoản tại các ngân hàng khác nhau cho đại lý này thuê để làm phương thực giao dịch, chuyển tiền, thanh toán tiền với người chơi bạc.

Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ game bài bạc, chúng đã tìm và thuê người trực, vận hành kỹ thuật cũng như hỗ trợ tư vấn cho người chơi bạc, đồng thời thực hiện các công việc như nạp, rút tiền khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong game “Nổ hũ”.

3 đại lý tiếp theo gồm “Mrs Vy Bayby”, “Hệ thống F88” và “Trà My 99” cũng được lập ra và hoạt động tương tự như đại lý “VipHN Max đỏ”. Để phục vụ cho việc đánh bạc, điều hành đường dây đánh bạc này, các đại lý trên đều được các đối tượng thuê người quen, họ hàng thân thiết để giám sát, phục vụ. Trung bình mỗi đại lý chúng sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các đối tượng đánh bạc.

Qua khai thác dữ liệu của những tài khoản ở 4 đại lý cấp 1, chỉ từ ngày 19 - 22.5 tổng số tiền giao dịch của người chơi đã là 120 tỉ đồng. Chưa đầy 30 ngày của tháng 5, đã có gần 2 triệu lượt người chơi với tổng số tiền giao dịch gần 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận nhà cái 77,7 tỉ đồng, lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 với người chơi là hơn 1.314 tỉ đồng.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.