Triệt xóa đường dây đánh bạc 64.000 tỷ: Bắt sống “ông trùm”

(Kiến Thức) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Trương Ngọc Tú - "ông trùm" đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng 64000 tỷ cùng 15 đối tượng.

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội) cùng 15 đối tượng liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng. Đáng chú ý, dù chỉ mới hoạt động từ 2018 đến nay, tuy nhiên ước tỉnh tổng số tiền giao dịch đánh bạc thông qua đường dây đánh bạc này lên đến 64.000 tỷ đồng.



Theo ANTĐ, thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với trò chơi “Nổ hũ”.

Một trong những cơ sở các đối tượng vận hành đường dây tổ chức đánh bạc. Ảnh: Người Đưa tin Pháp luật.

Quá trình trinh sát, cơ quan công an xác định trò chơi trên mô phỏng những trò chơi truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật. Các đối tượng lợi dụng triệt để mạng xã hội, hoạt động kín kẽ, có phân công, phân cấp chặt chẽ, quản lý giám sát nhau. Tất cả những hoạt động này được các đối tượng áp dụng ở mức cảnh báo, bảo mật cao nhất.

Nhận thấy đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động tinh vi, các đối tượng đều am hiểu, chuyên gia công nghệ, phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội đã phối hợp với cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triển khai đồng loạt những biện pháp nghiệp vụ điều tra, triệt xóa đường dây tội phạm trên.

Ngày 22/5, các lực lượng công an đã bí mật triển khai kiểm tra các địa điểm mà những đối tượng này hoạt động, bắt Trương Ngọc Tú cùng 15 đối tượng khác. Lực lượng Công an đã thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại... các đối tượng phục vụ cho hoạt động tội phạm.

Người Đưa Tin Pháp Luật dẫn lời lãnh đạo Đội 2 phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt tại nước ngoài. Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đăng ký 4 đại lý của trò chơi “nổ hũ” và tổ chức quảng cáo, hướng dẫn người chơi tải về trên kho ứng dụng “CHplay” với dòng điện thoại Android hoặc trên ứng dụng “App Store” của điện thoại Apple. Người chơi cũng có thể tham gia trực tiếp trên máy tính qua trình duyệt web. Sau khi con bạc tải trò “nổ hũ”, các đối tượng sẽ hướng dẫn họ cách nạp và rút tiền thông qua đại lý của mình để hưởng hoa hồng, tương đương 2% số tiền mỗi lần nạp – rút.

Theo thống kê trong cơ sở dữ liệu của hệ thống trò chơi “nổ hũ” đã có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc. Đường dây này đã phát triển thành 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2018, đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng.

Vụ án triệt xóa đường dây đánh bạc 64.000 tỷ vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng...

