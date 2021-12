“Loạn” văn phòng BĐS ở Hải Dương: Lập chuyên án xử lý các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo

Xử lý nghiêm hành vi giao dịch bất động sản có dấu hiệu lừa đảo



Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Hồ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, đã giao Công an huyện Nam Sách xây dựng chuyên án nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp hoạt động kinh doanh bất động sản không đảm bảo quy định như nhận đặt cọc, thực hiện giao dịch không công khai minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo…để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Đối với các văn phòng giao dịch bất động sản không phép, huyện đã cho đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Chủ tịch huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra, các xã thị trấn sẽ rà soát, những văn phòng nào không đủ điều kiện hoạt động sẽ phải đóng cửa, tháo dỡ biển quảng cáo. Đối với các giao dịch ngầm, đặt cọc, có dấu hiệu bất minh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, huyện giao cho Công an huyện nắm tình hình, thành lập chuyên án để xử lý các giao dịch đó”, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Hồ Ngọc Lâm cho biết.

Tại cuộc họp của lãnh đạo UBND huyện Nam Sách với một số ngành chức năng để chỉ đạo kiên quyết dẹp bỏ các cơ sở kinh doanh môi giới bất động sản trên địa bàn không có giấy phép hoạt động được tổ chức mới đây, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Hồ Ngọc Lâm cũng yêu cầu các xã thị trấn phải quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh, môi giới bất động sản trên địa bàn thuộc địa phận mình quản lý; chỉ cho phép các cơ sở có đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật mới được hoạt động.

“Kiên quyết quyết xử lý, dẹp bỏ tất cả các cơ sở, văn phòng kinh doanh, môi giới bất động sản không đủ các điều kiện theo quy định. Trước mắt tổ chức kiểm tra, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm, yêu cầu các cơ sở này phải tự tháo dỡ hoàn toàn các biển hiệu, biển quảng cáo kinh doanh, môi giới bất động sản không đúng quy định. Những cơ sở không chấp hành, từ ngày 24 đến ngày 26/12 sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế tháo dỡ các biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm, chủ các cơ sở vi phạm phải chịu toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế. . Sau khi tháo dỡ, đóng cửa có biện pháp quản lý không để các cơ sở này tái hoạt động và phát sinh thêm cơ sở khác hoạt động trái phép.”, ông Lâm chỉ đạo.

Có tình trạng “đặt cọc” mua đất mà không có hợp đồng

Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên tục phản ánh tình trạng hàng chục văn phòng giao dịch bất động sản giao đua nhau mọc lên “bao vây” xung quanh vị trí Dự án khu đô thị phía Tây thị trấn Nam Sách đang được khẩn trương đầu tư xây dựng trên địa bàn thị trấn Nam Sách. Đáng chú ý, nhiều văn phòng giao dịch bất động sản trên địa bàn thị trấn Nam Sách chưa có giấy phép họat động, chưa có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Báo cáo của một số địa phương thuộc huyện Nam Sách cho thấy, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Nam Sách có hàng chục tổ chức, cá nhân treo các biển hiệu, biển quảng cáo kinh doanh môi giới bất động sản, trong đó nhiều nhất là tại địa bàn thị trấn Nam Sách với hơn 30 cơ sở; tiếp đó là Hồng Phong 7 cơ sở, Quốc Tuấn 6 cơ sở, Nam Hồng 4 cơ sở,...

Kết quả kiểm tra của đoàn kiểm liên ngành cho thấy, chỉ một số ít cơ sở có đủ các điều kiện về thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, còn lại đa số các cơ sở, văn phòng kinh doanh, môi giới bất động sản đều không đủ các điều kiện để được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng thị trấn Nam Sách tháo dỡ biển quảng cáo kinh doanh bất động sản trái phép.

UBND huyện Nam Sách đã chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu các cơ sở không có đủ các điều kiện phải tháo dỡ biển hiện, biển quảng cáo và dừng hoạt động, song đến nay vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện việc tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm quy định.

Điển hình tại thị trấn Nam Sách, dự án Khu đô thị phía Tây thị trấn Nam Sách vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chủ đầu tư là Liên danh công ty TNHH Hoàng Thanh và công ty TNHH tập đoàn Hưng Thịnh chưa mở bán. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, có rất nhiều cá nhân mặc dù không có chứng chỉ hành nghề và không có giấy phép hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản đã liên tục chào mời, lôi kéo người dân có nhu cầu mua đất tại Khu đô thị phía Tây thị trấn Nam Sách để môi giới, giao dịch mua bán đất tại đây.

Báo cáo của lực lượng chức năng, một số người dân do chủ quan, tin theo các đối tượng “cò đất” đã “đặt cọc” mua đất tại đây mà không hề có hợp đồng hoặc những giấy tờ liên quan, nguy cơ mất tiền do không đủ các giấy tờ pháp lý khi giao dịch. Tình trạng hoạt động môi giới kinh doanh bất động sản không đúng quy định của pháp luật tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Từ cuối tháng 11 đến nay, thị trấn Nam Sách cũng đã tổ chức kiểm tra và tháo dỡ biển quảng cáo của hơn 20 cơ sở treo biển hiệu, biển quảng cáo kinh doanh môi giới bất động sản trên địa bàn.

Đề nghị các sở, ngành, địa phương chấn chỉnh các văn phòng môi giới bất động sản không phép Tại cuộc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, nêu ý kiến thảo luận, Bí thư Huyện ủy Nam Sách Dương Văn Xuyên đề nghị các sở, ngành, địa phương cũng cần tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động các văn phòng môi giới bất động sản không phép. "Tại huyện Nam Sách có tới 52 văn phòng nhưng không có giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường bất động sản trong huyện. Người dân có nguy cơ bị mất tài sản nếu tin tưởng, giao dịch với những văn phòng không phép. Huyện Nam Sách kiên quyết xử lý, dừng hoạt động các văn phòng như trên nhưng một số chủ văn phòng cố tình lẩn tránh cơ quan chức năng nên khó khăn trong xử lý", ông Xuyên nói.

