Lĩnh 21 tháng tù vì cưỡng đoạt tài sản và dùng bằng cấp giả

Trước đó, giữa năm 2023, Đặng Ngọc Bảo (SN 1977, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) được nhận vào làm nhân viên thử việc tại một tạp chí. Ngày 28/11/2023, Bảo tác nghiệp tại khu vực mỏ cát Ngọc Kinh Đông đã phát hiện Công ty Trường Lợi có nhiều sai phạm, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và an toàn trong khu dân cư nên chụp ảnh, quay phim…

Đặng Ngọc Bảo lúc bị bắt quả tang nhận 9,8 triệu đồng.

Khoảng 16h00 ngày 29/11/2023, tại quán cà-phê Huyền My (thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc), khi Bảo vừa lấy 9,8 triệu đồng bên Công ty Trường Lợi đưa, bỏ vào túi đã bị Công an huyện Đại Lộc bắt quả tang.

Tương tự, từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2023 khi làm cộng tác viên cho một tờ báo, Đặng Ngọc Bảo có hành vi cưỡng đoạt của chị Đỗ Thị B. (đại diện Công ty H., trụ sở tại huyện Đại Lộc) số tiền 3 triệu đồng.

Thêm vào đó, khi khám xét nơi ở của Đặng Ngọc Bảo, Công an huyện Đại Lộc phát hiện Bảo có 1 Bằng kỹ sư cơ khí chế tạo do trường đại học Bách khoa TP HCM cấp và 1 Giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí do Học viện Báo chí tuyên truyền cấp có nghi vấn giả mạo.

Theo giám định của cơ quan Kỹ thuật hình sự, các mẫu chữ ký, con dấu trên 2 văn bằng nêu trên đều được làm… giả.

Qua xem xét, HĐXX TAND huyện Đại Lộc đã tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Bảo 12 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và 9 tháng tù về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung là 21 tháng tù.

