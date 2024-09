Quảng Nam tiếp tục di dời dân sau khi xuất hiện vết nứt 120m

Trước đó, ngày 19/9, người dân xã Đắc Pre huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam phát hiện các vết nứt sâu từ 1,5 đến 5m, chiều dài khoảng 120m trên ngọn đồi phía sau khu dân cư. Một số điểm bị sạt, lún sâu theo lớp tầng. Toàn bộ vị trí này theo đánh giá sơ bộ đã bị ngấm nước và có nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào.

Vết nứt kéo dài hàng trăm mét (ảnh B.Đ) Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Đắc Pre phối hợp với Đồn Biên phòng Đắc Pring huy động lực lượng nhanh chóng sơ tán, đưa toàn bộ người dân có nhà đang bị sạt lở uy hiếp đến nơi an toàn.



Ngay trong đêm 19/9, các lực lượng đã sơ tán người, di chuyển tài sản khỏi khu vực nguy hiểm.

Sáng nay 20/9, địa phương đã lập đoàn công tác, tiến hành khảo sát thực tế tình hình và nghiên cứu phương án bố trí nơi ở mới cho người dân. Nơi đây địa hình dốc, có dấu hiệu sạt lở cao nên cần sớm có phương án để đảm bảo an cho người dân, sớm bố trí nơi an toàn

Hiện tại, trên địa bàn huyện Nam Giang đã ngớt mưa. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, cũng như điểm xuất hiện vết nứt để có phương án ứng phó, xử lý tình huống.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài cũng đã làm sạt lở một số điểm, gây ách tắc giao thông ở vùng cao Trà My. Hai địa phương là Bắc Trà My và Nam Trà My đã triển khai một số phương án ứng phó. Trong đó sẵn sàng sơ tán, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Mưa lớn trải rộng miền Trung, cảnh báo sạt lở: