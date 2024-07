Phú Thọ: Bắt tạm giam đối tượng cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp

Ngày 17/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thắng (SN 1984, trú tại thôn Hoài Thị, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Văn Thắng tại cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện lợi dụng quyền tố giác hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật để gửi đơn tố giác đến các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm gây sức ép, buộc doanh nghiệp phải chi tiền.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đủ căn cứ xác định: Lê Văn Thắng là đối tượng đã từng có 2 tiền án.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024, Thắng thường xuyên xuất hiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, quay phim, chụp ảnh hoạt động của các doanh nghiệp. Sau đó làm đơn tố cáo doanh nghiệp có hoạt động trái phép để cơ quan Công an tiến hành kiểm tra.

Đồng thời, Thắng cũng nhiều lần gọi điện gây sức ép để các doanh nghiệp phải gặp gỡ và đưa tiền thì Thắng mới dừng việc tố giác. Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của đối tượng Lê Văn Thắng tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.