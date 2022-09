Liên tiếp tai nạn chết người, kỷ luật Giám đốc Cty than Nam Mẫu?

Ngày 29/9, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 4h sáng cùng ngày tại khai trường Công ty than Nam Mẫu, TP Uông Bí xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 người thương vong.

Theo đó, khi đang vào ca 3, lò trưởng Nguyễn Văn Bình (35 tuổi) cùng nhóm công nhân đang thực hiện nhiệm vụ căn chỉnh nền lò và lắp đặt đường sắt tiến gương, bất ngờ khu vực làm việc phát nổ.

Vụ nổ khiến 2 công nhân tử vong là Đ.V.K (40 tuổi, thợ bậc 5/5) và L.V.C (34 tuổi, thợ bậc 4/5). Riêng lò trưởng Nguyễn Văn Bình bị thương nhẹ.

"Nguyên nhân ban đầu của vụ việc nghi do nhóm công nhân đụng phải mìn câm, tuy nhiên chính xác hay không thì phải chờ cơ quan chức năng xác định", lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH Quảng Ninh cho hay.

Được biết, Công ty than Nam Mẫu đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự đồng thời giải quyết các chế độ, chính sách cho gia đình nạn nhân.

Đây không phải lần đầu trong năm 2022 tại khai trường của Công ty than Nam Mẫu xảy ra tai nạn lao động chết người.

Trước đó, vào khoảng 8h10’ ngày 22/4, đầu ca 1 tại khu vực trước vị trí ngã ba lò vòng trục tải mức +125 thuộc khai trường Công ty than Nam Mẫu – TKV do phân xưởng đào lò 9 của Công ty Xây lắp mỏ thi công, công nhân V.N.Q, thợ lò bậc 4/5 được Phó quản đốc Lê Xuân Quảng giao việc cùng nhóm công nhân thực hiện thi công chống xén lò vòng trục tải mức +125. Trong quá trình làm việc, công nhân Q đi đến đoạn IIK 195 lò XV mức +125. IIA thì xảy ra va chạm với tàu điện mã hiệu TĐ8-900AT.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, công nhân Q đã được chuyển ngay đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển để cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong.

hằm nâng cao trách nhiệm quản lý của người đứng đầu đơn vị và hệ thống cán bộ quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động của đơn vị đối với công tác an toàn vệ sinh lao động; hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong Tập đoàn các công ty TKV, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quy định xử lý trách nhiệm trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Theo đó, khi xảy ra tai nạn lao động gây chết người, các cơ quan chức năng phải xem xét, đánh giá, xác định lỗi của người quản lý và các bộ phận liên quan. Trên cơ sở đó, các cấp quản lý cán bộ quyết định hình thức xử lý cán bộ phù hợp các quy định của Nhà nước. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm quản lý, kiểm tra trong đơn vị mình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và chịu trách nhiệm trước Tập đoàn về công tác quản lý ở đơn vị.

Khi để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người hoặc tai nạn lao động mà có nguyên nhân liên quan đến công tác quản lý, hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chính trị của Tập đoàn, đơn vị thì Tập đoàn sẽ xem xét ngay trách nhiệm và năng lực quản lý của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao mà không cần chờ kết luận điều tra. Đồng thời chỉ đạo đơn vị xem xét ngay trách nhiệm và năng lực quản lý của hệ thống cán bộ làm công tác quản lý an toàn lao động trực thuộc đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Ngoài ra, theo quy định của Tập đoàn TKV , trong năm doanh nghiệp nào để xảy ra 2 vụ tai nạn lao động, có 2 người tử vong trở lên thì giám đốc sẽ phải từ chức. Quy định này nhằm thúc ép lãnh đạo công ty phải siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm giám sát, quản lý, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Hiện Ban giám đốc Công ty than Nam Mẫu - TKV gồm các ông: Nguyễn Văn Yên (Giám đốc), Vũ Việt Hải , Lê Mạnh Thường, Nguyễn Văn Hải, Tạ Đăng Đại, Hoàng Đình Tuyến (Phó giám đốc).

