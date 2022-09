Hình ảnh mới nhất tại Đà Nẵng khi bão Noru đi qua

Hình ảnh đường phố Đà Nẵng lúc 7h sáng 28/9, sau khi tâm bão số 4 đi qua. Nhiều biển biệu bị gió tốc. Cây xanh ngã đổ ngang đường. Nhà chờ xe buýt bị đổ khi bão Noru đi qua. Một số tuyến đường còn ngập nước do mưa lớn tối qua. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, lúc 4h sáng nay, ngày 28/9, vị trí tâm bão nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Cường độ gió đo được cao nhất tại Đà Nẵng từ 2-3h, với sức gió đạt từ cấp 9 đến cấp 11. Tính đến thời điểm 6h sáng nay, Đà Nẵng chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão gây ra. Nhưng bão số 4 đã làm ngã đổ nhiều cây xanh. Ngay sáng nay, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 4. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai một số biện pháp thu dọn cây xanh để bảo đảm giao thông. Theo đánh giá của thành phố, thiệt hại do bão số 4 đã được giảm thiểu. Theo báo cáo tại cuộc họp đầu giờ sáng nay, trên địa bàn thành phố đã có 173 trạm biến áp bị sự cố gây mất điện. Công tác dọn vệ sinh môi trường sau bão đang được thành phố gấp rút triển khai.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sau cơn bão số 2 - Talas | Mưa lớn làm nhiều điểm ngập lụt ở Hà Nội: (Nguồn: Tin tức HANOITV)

Hình ảnh đường phố Đà Nẵng lúc 7h sáng 28/9, sau khi tâm bão số 4 đi qua. Nhiều biển biệu bị gió tốc. Cây xanh ngã đổ ngang đường. Nhà chờ xe buýt bị đổ khi bão Noru đi qua. Một số tuyến đường còn ngập nước do mưa lớn tối qua. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, lúc 4h sáng nay, ngày 28/9, vị trí tâm bão nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Cường độ gió đo được cao nhất tại Đà Nẵng từ 2-3h, với sức gió đạt từ cấp 9 đến cấp 11. Tính đến thời điểm 6h sáng nay, Đà Nẵng chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão gây ra. Nhưng bão số 4 đã làm ngã đổ nhiều cây xanh. Ngay sáng nay, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 4. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai một số biện pháp thu dọn cây xanh để bảo đảm giao thông. Theo đánh giá của thành phố, thiệt hại do bão số 4 đã được giảm thiểu. Theo báo cáo tại cuộc họp đầu giờ sáng nay, trên địa bàn thành phố đã có 173 trạm biến áp bị sự cố gây mất điện. Công tác dọn vệ sinh môi trường sau bão đang được thành phố gấp rút triển khai.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sau cơn bão số 2 - Talas | Mưa lớn làm nhiều điểm ngập lụt ở Hà Nội: (Nguồn: Tin tức HANOITV)