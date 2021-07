Liên quan vụ Nhật Cường, Phó Chủ tịch Hà Nội bị đề nghị xử lý

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với ông Nguyễn Đức Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Tứ (nguyên Chánh văn phòng Thành ủy, nguyên giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội); bị can Nguyễn Tiến Học (nguyên Phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội); Phạm Thị Kim Tuyến (nguyên Trưởng phòng thuộc Sở KH-ĐT Hà Nội) và bị can Phạm Thị Thu Hường (nguyên Chánh văn phòng Sở KH-ĐT Hà Nội); Võ Việt Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh) về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.