Lào Cai: Nghi do mâu thuẫn, chồng dùng dao chém vợ tử vong

Ngày 6/8, thông tin từ UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, vụ án mạng kể trên xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 5/8 tại xã Tà Chải, huyện Bắc Hà khiến một người tử vong.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng.

Cụ thể, vào thời gian trên, nghi do mâu thuẫn trong gia đình nên Bùi Mạnh Cường (30 tuổi, ở xã Tà Chải, huyện Bắc Hà), đã dùng dao chém vợ là chị H.P.H. (27 tuổi) tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bị Công an huyện Bắc Hà phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai truy bắt. Theo lãnh đạo địa phương, nghi phạm và nạn nhân là vợ chồng và đã có một người con. Tuy nhiên, do trong quá trình sinh sống xảy ra mâu thuẫn dẫn tới vụ án mạng.

Hiện vụ chồng dùng dao chém vợ tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.