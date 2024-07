Người đàn ông ôm con gái nhỏ định nhảy cầu tự tử ở Tuyên Quang

Ngày 25/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an huyện Chiêm Hóa vừa ngăn chặn, giải cứu thành công người đàn ông ôm con nhỏ có ý định nhảy cầu tự tử. Trước đó, khoảng 23h ngày 22/7, Công an huyện Chiêm Hoá nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một người đàn ông ôm theo con gái nhỏ có ý định tự tử tại khu vực cầu Chiêm Hóa thuộc Tổ dân phố Vĩnh Tài, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa.

N.G.H ôm con gái nhỏ với ý định nhảy cầu tự tử.

Khi lực lượng Công an đến hiện trường, phát hiện một nam thanh niên ôm theo một cháu gái khoảng 6 tuổi, tinh thần không ổn định. Tổ công tác đã cố gắng tiếp cận, thuyết phục, động viên tinh thần của người đàn ông, tuy nhiên người này có các hành vi và thái độ không phối hợp, không để cho lực lượng Công an và nhân dân tiếp cận. Tổ công tác đã lập tức lên phương án, nhanh chóng khống chế, giữ được người đàn ông nói trên và đưa về trụ sở Công an huyện để làm việc.

Bước đầu, người đàn ông được xác định là N.G.H. (SN 1996, trú tại thôn Nà Nghè, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa). Cháu gái ôm theo là N.N.C. (SN 2018) - là con gái của H. Tại cơ quan Công an, N.G.H cho biết do xảy ra mâu thuẫn với vợ và gia đình vợ nên đã bế theo con gái, điều khiển xe máy đến cầu Chiêm Hoá với mục đích quyên sinh.

Người thân của N.G.H sau đó đã đến đón H. và cháu C. về, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an Chiêm Hoá đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu thành công người đàn ông ôm theo con nhỏ có ý định tự tử .