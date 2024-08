Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng

Ngày 6/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy tiếp nhận tin trình báo của anh N. (SN 1984; HKTT: Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng. Anh N. cho biết có nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên Bảo hiểm xã hội yêu cầu cập nhập thông tin trên ứng dụng VssID.

Ảnh minh họa.

Do tin tưởng nên anh N. đã tải phần mềm và đăng nhập theo đường link do đối tượng gửi. Sau đó anh N. được hướng dẫn cập nhập vân tay, chụp ảnh khuôn mặt, chụp thẻ căn cước công dân gửi cho đối tượng. Khoảng 1 tiếng sau, anh N. phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút 1,8 tỷ đồng. Biết mình bị lừa, anh N. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để tránh sập bẫy chiêu lừa đảo giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội, yêu cầu hỗ trợ cài đặt Phần mềm Bảo hiểm xã hội VssID “giả mạo” - chứa mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại, thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán để chiếm đoạt, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân:

Cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn có liên quan tới cán bộ của các cơ quan chức năng. Không làm việc, không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại.

Đồng thời, liên hệ với các cơ quan chức năng, có thẩm quyền để xác minh về người gọi điện. Chỉ cài những phần mềm đã được cơ quan chức năng đã công bố trên webste chính thức của đơn vị. Tuyệt đối không bấm vào các đường link nhận được qua tin nhắn, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link hoặc file Apk.

Thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm công nghệ cao trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền cho người thân, mọi người xung quanh.