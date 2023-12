Lào Cai: Giả danh công an lừa đảo 1,4 tỷ đồng

Ngày 25/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (27 tuổi, trú tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan tới vụ án.

Nguyễn Văn Cường tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, năm 2016, Nguyễn Văn Cường nhập ngũ thuộc Trung đoàn 102, đóng quân tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Năm 2018, Cường ra quân và làm nghề shipper, sau đó nói dối gia đình và mọi người là đã được chuyển ngành từ bộ đội sang công an, đồng thời tự đặt mua trên mạng một bộ quân phục CAND kèm theo ve hàm cấp bậc thượng úy, số hiệu, thắt lưng, khóa số 8 cùng một bộ quân phục của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Cường tự giới thiệu đang công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động để đánh bóng bản thân và tạo niềm tin cho bạn gái và gia đình, tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm hiểu về hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động nhằm mục đích thể hiện là đang công tác trong ngành công an. Thậm chí, năm 2020, bằng nhiều thủ đoạn, Nguyễn Văn Cường kết hôn với bạn gái, gia đình hai bên cũng như bạn bè vẫn lầm tưởng Cường là công an.

Toàn bộ tang vật Cường dùng để lừa đảo.

Năm 2022, do có nhu cầu mua ô tô, anh Nguyễn Đức Vinh (44 tuổi, trú tại huyện Bát Xát, Lào Cai) nhờ Cường tìm giúp. Vì cần tiền trả nợ, Cường đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Vinh. Để thực hiện hành vi phạm tội, Cường gửi ảnh xe Mazda 6 cho anh Vinh và nói đây là xe cơ quan thanh lý với giá 560 triệu đồng.

Vì là người "trong ngành" nên Cường được mua giảm giá và phải đứng tên mới được đăng ký. Vì tin tưởng Cường là công an nên anh Vinh đã chuyển khoản cho đối tượng tổng số 602 triệu đồng để mua xe. Nhận được tiền, Cường đã sử dụng 200 triệu để mua trả góp xe Mazda 6 nhãn hiệu 30H-617.17, còn lại Cường dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ngày 3/2/2023, do cần tiền, Cường tiếp tục lừa anh Vinh mang xe cho mình sau đó bán cho một người khác với giá 280 triệu đồng và nhiều lần lừa nạn nhân chuyển thêm tiền với lý do sang tên đổi chủ và rút hồ sơ. Bằng thủ đoạn tương tự, Nguyễn Văn Cường còn lừa thêm 2 người khác, chiếm đoạt tài sản khoảng 1,4 tỷ đồng.