Cô dâu bị người yêu cũ chém: Loạt án mạng thương tâm ngày cưới

Cô dâu ở Thái Bình bị người yêu cũ chém trọng thương trong ngày cưới: Sáng 24/12, Đoàn Hữu Dũng (SN 1995, ở xã Sơn Hà, Thái Thụy, Thái Bình) đã đến đám cưới của chị H.T.H (SN 2000, ở thôn Minh Châu, xã Đông Quan). Kẻ này cầm dao đâm, chém chị H. vào bụng và mặt khiến chị H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Dũng là người yêu cũ của chị H. Thời điểm chị H. bị đâm chưa có khách tới đám cưới. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Mâu thuẫn tại đám cưới, nam thanh niên bị đâm tử vong: Ngày 3/12, anh Đặng Quang S. (SN 2002, trú tại xóm 4, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi dự đám cưới trên địa bàn xã. Tại đây, anh S. có mâu thuẫn với nhóm của Phạm Văn H. (SN 2002, trú tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu). Sau khi ăn cưới xong, anh S. trở về nhà thì anh Phạm Văn H. đi cùng 4 người bạn tìm đến tận nơi để "nói chuyện". Tại đây, hai bên tiếp tục tranh cãi, xô xát. Anh Đặng Quang S. bị các đối tượng đâm một nhát vào cổ dẫn đến tử vong. Mâu thuẫn trong đám cưới, nam thanh niên đoạt mạng hàng xóm: Ngày 25/9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án bị cáo Phạm Văn Mạnh (SN 1983, trú xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) 20 năm tù về tội "Giết người". Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải cấp dưỡng cho mẹ của bị hại mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho đến khi người này qua đời. Trước đó, chiều 7/4, cùng dự đám cưới nhưng chỉ vì mâu thuẫn về việc lấy chiếu ra để đánh bài mà giữa Mạnh và ông Bạch Văn Ch. (SN 1967) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Mạnh dùng dao đoạt mạng hàng xóm. Cô gái đâm 3 thanh niên thương vong trong đám cưới: Ngày 9/5, nhà trai ở xã Phụng Thượng đến đón dâu ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội). Lúc này, N.N.L. (SN 2007 ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) là người quen bên nhà cô dâu va chạm với nhóm thanh niên nhà chú rể. Khi nhà trai đón dâu về xã Phụng Thượng, 2 nhóm thanh niên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Chứng kiến vụ việc, Hồ Thị Bích (SN 1996, ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) dùng dao gấp đâm 3 thanh niên khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Mâu thuẫn trong đám cưới, dùng tuýp sắt đánh người: Đầu tháng 5/2023, trong khi tham dự đám cưới tại xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Văn Quốc (18 tuổi) và nhóm thanh niên ở xã Ba Thành có xảy ra cãi vã, xô xát với nhau. Sau đó, Quốc về rủ Phạm Văn Nam (18 tuổi), Phạm Quốc Huy và Phạm Văn Tinh (đều 19 tuổi, ở thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) cùng nhau đánh lại nhóm thanh niên xã Ba Thành. Trong lúc đánh nhau, Nam thấy anh Phạm Đặng Huy (18 tuổi, trú ở xã Ba Thành, huyện Ba Tơ) đang đứng gần khu trại cưới. Lúc này, Nam tưởng anh Huy cùng phe nhóm có mâu thuẫn với Quốc nên đã cầm cây tuýp sắt chạy đến đánh vào đầu anh Huy, gây chấn thương sọ não, nứt xương sọ với tỷ lệ thương tật là 47%. (Công an lấy lời khai đối tượng Phạm Văn Tinh) Mâu thuẫn trong đám cưới khiến chủ nhà bị đâm tử vong: Ngày 31/12/2022, gia đình ông Nguyễn Văn T. (61 tuổi), trú tại thôn Đình Cương, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tổ chức lễ cho con trai. Sau khi tổ chức tiệc cưới xong, bất ngờ xảy ra mâu thuẫn giữa Nguyễn Như Hiến (41 tuổi), trú tại thôn Đình Cương, xã Trung Lộc với một người đàn ông tên Q. trú cùng thôn. Trong lúc lời qua tiếng lại, đối tượng Nguyễn Như Hiến đã chạy sang nhà hàng xóm lấy dao nhọn xông vào đám cưới. Thấy người cháu cầm dao đến, ông T. đã đứng ra can ngăn mâu thuẫn nhưng đối tượng Hiến đã dùng con dao trên tay đâm mạnh vào ngực ông T., khiến nạn nhân tử vong. Cứa cổ người họ hàng sau mâu thuẫn ở đám cưới: Ngày 15/8/2023, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Nghị (31 tuổi, trú ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, bực tức vì xô xát ở đám cưới, Đặng Văn Nghị đã dùng dao cứa cổ anh Đặng Văn S (28 tuổi) người họ hàng gần, song nạn nhân may mắn thoát chết. Mâu thuẫn trong đám cưới, 3 người thương vong: Tối 26/7/2022, Lưu Nhật Chiến (SN 1983, ngụ phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cùng vợ đi dự đám cưới nhà người quen ở ấp Phụng An, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, đến 21 giờ thì về. Khi ra cổng, Chiến gặp 3 thanh niên cũng từ đám cưới đi ra và 1 trong 3 thanh niên cầm cây định đánh vợ chồng Chiến, nên hai bên xảy ra xô xát. Chiến rút dao bấm đâm 3 thanh niên trên khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Mâu thuẫn trong lúc đá bóng, nhóm thanh niên gây án chết người. Nguồn: ĐTHĐT.

