Bài học đau thương từ vụ cháy nhà 3 người tử vong ở Vĩnh Phúc

Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 mẹ con thiệt mạng: Rạng sáng 24/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo cháy tại gia đình ông Thân Văn L. (SN 1967, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường). Thời điểm xảy ra cháy, ông Thân Văn L. cùng anh N. (con trai ông L.) chạy thoát ra ngoài và hô hoán người dân xung quanh chữa cháy. Khi lực lượng tiếp tục chữa cháy và di chuyển lên các tầng trên của ngôi nhà thì phát hiện 3 người là vợ và con anh L. tử vong trong phòng ngủ ở tầng lửng. Đến 4h38 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Cháy nhà 3 tầng ở Đà Nẵng, 2 người chết: Khoảng 1h30 ngày 11/10, đã xảy ra vụ cháy căn nhà 3 tầng tại kiệt 236 đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Nhận tin báo, Công an phường Tam Thuận và lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Thanh Khê lập tức có mặt tại hiện trường, dùng bình xe chữa cháy xịt liên tục vào đám cháy tầng 1. Trong quá trình này, các lực lượng đã đưa được 3 người ra ngoài. Tuy nhiên, 2 nạn nhân khác ở tầng 3 bị mắc kẹt, ngạt khói nên tử vong. Đến 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chữa cháy mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Cháy nhà trọ làm hai người chết: khoảng 7h ngày 29/8, vụ cháy xảy ra tại một khu nhà trọ trên đường Mạc Thiên Tích, phường 11 (quận 5, TP HCM). Đây là khu trọ được nhiều người dân thuê làm nơi lưu trú khi đến khám, điều trị bệnh tại Đại học Y dược. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường đã nỗ lực dập lửa. Khi ngọn lửa được khống chế, cơ quan chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, 2 người chết, 4 người bị thương: Khoảng 3h30 ngày 15/7, tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh giày dép trên đường Lạc Long Quân (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) xảy ra cháy. Lực lượng sử dụng lăng phun nước tiếp cận ngôi nhà qua lối cầu thang bộ đưa 3 người mắc kẹt ở tầng 3 và tầng tum ra ngoài. Khi đó nam chủ nhà đã bất tỉnh, 2 người còn lại bị thương. Tất cả 4 người đều được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Đến khoảng 5h30 đám cháy được dập tắt. Lực lượng chữa cháy phát hiện 2 người đã tử vong ở phòng ngủ tại tầng 3 và đưa thi thể ra ngoài. Ba người chết trong ngôi nhà cháy: Khoảng 5h10, ngày 8/7, lửa bùng lên từ tầng một của ngôi nhà ở kết hợp tiệm nail số 12 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội sau đó lan lên các tầng. Khói tỏa mùi khét lẹt, tràn ra phố Khâm Thiên, cách nhà khoảng 40 m. Vợ chồng gia chủ đi vắng, trong nhà có con trai Nguyễn Quang Minh 13 tuổi, con gái Nguyễn Phương Uyên 11 tuổi và cháu họ Dương Thị Dịu ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên lên chơi. Tới 10h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ba người trong nhà tử vong do ngạt khói. Vật dụng, hóa chất của tiệm nail cùng hầu hết đồ dùng sinh hoạt trong nhà cháy rụi. Cháy nhà ở Nha Trang, 3 ông cháu tử vong: Khoảng 0h20 ngày 10/6, một vụ cháy nhà xảy ra trong hẻm số 11 đường Nguyễn Thiện Thuật (TP Nha Trang). Ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng cứu nạn nhanh chóng có mặt đã giải cứu được 6 người, gồm 3 người lớn, 3 trẻ nhỏ trong vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, 2 bé gái (5 tuổi và 8 tuổi, là chị em ruột) và một cụ ông 70 tuổi trong căn nhà cháy đã tử vong. Cháy nhà dân, 4 người tử vong: Khoảng 7h45 ngày 13/5, trên phố Thành Công (phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ cháy làm 4 người tử vong là bà Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1956, mẹ đẻ của Nguyễn Quang M; Nguyễn Minh P, sinh năm 2013; Nguyễn Quang Minh Đ, sinh năm 2015; Nguyễn Quang Minh H, sinh năm 2019 - cả 3 đều là con của chủ hộ). Qua những sự việc đâu lòng trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân một số kỹ năng cần thiết để xử lý khi có cháy. Cần bình tĩnh tìm ngọn lửa và khói. Nếu đám cháy nhỏ cần tìm cách chữa cháy bằng nước, bình chữa cháy, cát, chăn ướt. Nếu cháy quá lớn không thể dập lửa phải nhanh chóng tìm cách thoát hiểm, hô hoán cho mọi người biết cùng thoát hiểm và gọi điện thoại lập tức đến số điện thoại 114. (Ảnh minh họa) Trước hết phải xác định được lối ra an toàn khỏi căn nhà đang cháy. Thông thường, các lối thoát đến nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề bao gồm: Lối ra cửa chính của căn nhà; lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng; lối ra ban công; lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái (tầng thượng) để thoát sang công trình liền kề. Đối với các căn hộ độc lập thì lối thoát nạn an toàn là qua các cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ như: thang, thang cây, dây tự cứu hạ chậm… Không cố mang theo những đồ có giá trị hay tìm vật nuôi trong nhà, không cố tìm hiểu nguyên nhân đám cháy. (Ảnh minh họa) Ngắt cầu dao điện nơi xảy ra đám cháy bởi điện gây cháy nổ sẽ dẫn đến đám cháy bùng phát nhanh hơn. Khi lửa và khói đã chặn mất lối thoát nạn chính: Nếu ở tầng thấp thì có thể thoát ra ngoài qua đường cửa sổ hoặc ban công. Nếu không thể ra ngoài, hãy tập hợp mọi người vào một phòng, ngăn khói và lửa vào qua cửa bằng cách chặn các khe hở quanh cửa với khăn trải giường, chăn, quần áo ướt hoặc băng dính. Kêu cứu từ cửa sổ. (Ảnh minh họa) Khi ra ngoài, chỉ mở cửa bạn cần còn đóng tất cả các cánh cửa đang mở để ngăn đám cháy lan nhanh. Tuyệt đối không sử dụng thang máy khi xảy ra hoả hoạn. Đặt mu bàn tay lên cánh cửa, nếu thấy ấm thì không mở, không dùng lòng bàn tay để tránh bị bỏng. Nếu tay nắm cửa mát và không thấy khói quanh cửa, bạn có thể mở cửa chậm và cẩn thận tránh người, mặt sang một bên đề phòng lửa tạt. Khi mở cửa, nếu thấy lửa bùng lên hay có khói xông vào phòng thì đóng cửa thật nhanh, chặt. Tuyệt đối không nấp dưới gầm giường hoặc phòng, tủ để đồ vì sẽ rất khó khăn để lính cứu hoả tìm ra bạn. (Ảnh minh họa) Trong quá trình di chuyển cần bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít phải khói, khí độc bằng cách lấy khăn, áo thấm ướt bịt vào mũi, miệng. Khi di chuyển tránh chạm vào các đồ đạc có thể dẫn nhiệt gây bỏng. Tuyệt đối không xông qua đám cháy. Luôn giữ cơ thể ở vị trí thấp để tìm đường thoát hiểm, phòng bị nhiễm khói. Nếu quần áo của bạn bị cháy, đừng chạy, hãy dừng lại và lăn người vòng quanh để dập lửa. Tuyệt đối không quay lại khu vực bị cháy vì có thể bị nguy hiểm. Nếu bên trong còn có người mắc kẹt, hãy mô tả thật chi tiết để lính cứu hoả tiếp cận và cứu người mắc kẹt một cách nhanh nhất. (Ảnh minh họa) Đối với các nhà, công trình có lồng sắt bảo vệ phía ngoài, có thể thoát qua ô cửa trên các lồng sắt đó để sang các công trình liền kề. Nếu không có sẵn các cửa thoát hiểm hãy bình tĩnh tìm kiếm các vật dụng như búa, rìu hoặc các vật dụng khác nhằm bẻ gãy hoặc mở rộng các ô trên lồng sắt để mọi người có thể di chuyển tới nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh. Mỗi người dân và các gia đình cần trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy; trang bị những thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm cơ bản để bình tĩnh ứng phó với sự cố cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hạn chế tối đa thiệt hại, thương vong. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Vụ cháy kinh hoàng ở Iraq: Xót xa hình ảnh cuối cùng của cô dâu chú rể.

Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 mẹ con thiệt mạng: Rạng sáng 24/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo cháy tại gia đình ông Thân Văn L. (SN 1967, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường). Thời điểm xảy ra cháy, ông Thân Văn L. cùng anh N. (con trai ông L.) chạy thoát ra ngoài và hô hoán người dân xung quanh chữa cháy. Khi lực lượng tiếp tục chữa cháy và di chuyển lên các tầng trên của ngôi nhà thì phát hiện 3 người là vợ và con anh L. tử vong trong phòng ngủ ở tầng lửng. Đến 4h38 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Cháy nhà 3 tầng ở Đà Nẵng, 2 người chết: Khoảng 1h30 ngày 11/10, đã xảy ra vụ cháy căn nhà 3 tầng tại kiệt 236 đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Nhận tin báo, Công an phường Tam Thuận và lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Thanh Khê lập tức có mặt tại hiện trường, dùng bình xe chữa cháy xịt liên tục vào đám cháy tầng 1. Trong quá trình này, các lực lượng đã đưa được 3 người ra ngoài. Tuy nhiên, 2 nạn nhân khác ở tầng 3 bị mắc kẹt, ngạt khói nên tử vong. Đến 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chữa cháy mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Cháy nhà trọ làm hai người chết: khoảng 7h ngày 29/8, vụ cháy xảy ra tại một khu nhà trọ trên đường Mạc Thiên Tích, phường 11 (quận 5, TP HCM). Đây là khu trọ được nhiều người dân thuê làm nơi lưu trú khi đến khám, điều trị bệnh tại Đại học Y dược. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường đã nỗ lực dập lửa. Khi ngọn lửa được khống chế, cơ quan chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, 2 người chết, 4 người bị thương: Khoảng 3h30 ngày 15/7, tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh giày dép trên đường Lạc Long Quân (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) xảy ra cháy. Lực lượng sử dụng lăng phun nước tiếp cận ngôi nhà qua lối cầu thang bộ đưa 3 người mắc kẹt ở tầng 3 và tầng tum ra ngoài. Khi đó nam chủ nhà đã bất tỉnh, 2 người còn lại bị thương. Tất cả 4 người đều được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Đến khoảng 5h30 đám cháy được dập tắt. Lực lượng chữa cháy phát hiện 2 người đã tử vong ở phòng ngủ tại tầng 3 và đưa thi thể ra ngoài. Ba người chết trong ngôi nhà cháy: Khoảng 5h10, ngày 8/7, lửa bùng lên từ tầng một của ngôi nhà ở kết hợp tiệm nail số 12 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội sau đó lan lên các tầng. Khói tỏa mùi khét lẹt, tràn ra phố Khâm Thiên, cách nhà khoảng 40 m. Vợ chồng gia chủ đi vắng, trong nhà có con trai Nguyễn Quang Minh 13 tuổi, con gái Nguyễn Phương Uyên 11 tuổi và cháu họ Dương Thị Dịu ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên lên chơi. Tới 10h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ba người trong nhà tử vong do ngạt khói. Vật dụng, hóa chất của tiệm nail cùng hầu hết đồ dùng sinh hoạt trong nhà cháy rụi. Cháy nhà ở Nha Trang, 3 ông cháu tử vong: Khoảng 0h20 ngày 10/6, một vụ cháy nhà xảy ra trong hẻm số 11 đường Nguyễn Thiện Thuật (TP Nha Trang). Ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng cứu nạn nhanh chóng có mặt đã giải cứu được 6 người, gồm 3 người lớn, 3 trẻ nhỏ trong vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, 2 bé gái (5 tuổi và 8 tuổi, là chị em ruột) và một cụ ông 70 tuổi trong căn nhà cháy đã tử vong. Cháy nhà dân, 4 người tử vong: Khoảng 7h45 ngày 13/5, trên phố Thành Công (phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ cháy làm 4 người tử vong là bà Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1956, mẹ đẻ của Nguyễn Quang M; Nguyễn Minh P, sinh năm 2013; Nguyễn Quang Minh Đ, sinh năm 2015; Nguyễn Quang Minh H, sinh năm 2019 - cả 3 đều là con của chủ hộ). Qua những sự việc đâu lòng trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân một số kỹ năng cần thiết để xử lý khi có cháy. Cần bình tĩnh tìm ngọn lửa và khói. Nếu đám cháy nhỏ cần tìm cách chữa cháy bằng nước, bình chữa cháy, cát, chăn ướt. Nếu cháy quá lớn không thể dập lửa phải nhanh chóng tìm cách thoát hiểm, hô hoán cho mọi người biết cùng thoát hiểm và gọi điện thoại lập tức đến số điện thoại 114. (Ảnh minh họa) Trước hết phải xác định được lối ra an toàn khỏi căn nhà đang cháy. Thông thường, các lối thoát đến nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề bao gồm: Lối ra cửa chính của căn nhà; lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng; lối ra ban công; lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái (tầng thượng) để thoát sang công trình liền kề. Đối với các căn hộ độc lập thì lối thoát nạn an toàn là qua các cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ như: thang, thang cây, dây tự cứu hạ chậm… Không cố mang theo những đồ có giá trị hay tìm vật nuôi trong nhà, không cố tìm hiểu nguyên nhân đám cháy. (Ảnh minh họa) Ngắt cầu dao điện nơi xảy ra đám cháy bởi điện gây cháy nổ sẽ dẫn đến đám cháy bùng phát nhanh hơn. Khi lửa và khói đã chặn mất lối thoát nạn chính: Nếu ở tầng thấp thì có thể thoát ra ngoài qua đường cửa sổ hoặc ban công. Nếu không thể ra ngoài, hãy tập hợp mọi người vào một phòng, ngăn khói và lửa vào qua cửa bằng cách chặn các khe hở quanh cửa với khăn trải giường, chăn, quần áo ướt hoặc băng dính. Kêu cứu từ cửa sổ. (Ảnh minh họa) Khi ra ngoài, chỉ mở cửa bạn cần còn đóng tất cả các cánh cửa đang mở để ngăn đám cháy lan nhanh. Tuyệt đối không sử dụng thang máy khi xảy ra hoả hoạn. Đặt mu bàn tay lên cánh cửa, nếu thấy ấm thì không mở, không dùng lòng bàn tay để tránh bị bỏng. Nếu tay nắm cửa mát và không thấy khói quanh cửa, bạn có thể mở cửa chậm và cẩn thận tránh người, mặt sang một bên đề phòng lửa tạt. Khi mở cửa, nếu thấy lửa bùng lên hay có khói xông vào phòng thì đóng cửa thật nhanh, chặt. Tuyệt đối không nấp dưới gầm giường hoặc phòng, tủ để đồ vì sẽ rất khó khăn để lính cứu hoả tìm ra bạn. (Ảnh minh họa) Trong quá trình di chuyển cần bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít phải khói, khí độc bằng cách lấy khăn, áo thấm ướt bịt vào mũi, miệng. Khi di chuyển tránh chạm vào các đồ đạc có thể dẫn nhiệt gây bỏng. Tuyệt đối không xông qua đám cháy. Luôn giữ cơ thể ở vị trí thấp để tìm đường thoát hiểm, phòng bị nhiễm khói. Nếu quần áo của bạn bị cháy, đừng chạy, hãy dừng lại và lăn người vòng quanh để dập lửa. Tuyệt đối không quay lại khu vực bị cháy vì có thể bị nguy hiểm. Nếu bên trong còn có người mắc kẹt, hãy mô tả thật chi tiết để lính cứu hoả tiếp cận và cứu người mắc kẹt một cách nhanh nhất. (Ảnh minh họa) Đối với các nhà, công trình có lồng sắt bảo vệ phía ngoài, có thể thoát qua ô cửa trên các lồng sắt đó để sang các công trình liền kề. Nếu không có sẵn các cửa thoát hiểm hãy bình tĩnh tìm kiếm các vật dụng như búa, rìu hoặc các vật dụng khác nhằm bẻ gãy hoặc mở rộng các ô trên lồng sắt để mọi người có thể di chuyển tới nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh. Mỗi người dân và các gia đình cần trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy; trang bị những thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm cơ bản để bình tĩnh ứng phó với sự cố cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hạn chế tối đa thiệt hại, thương vong. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Vụ cháy kinh hoàng ở Iraq: Xót xa hình ảnh cuối cùng của cô dâu chú rể.