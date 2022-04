Lạng Sơn: Nguyên nhân Trưởng Công an huyện Bình Gia tử vong tại nhà riêng

Ngày 25/4, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thượng tá Hoàng Việt Châu (48 tuổi) từ trần vào sáng 24/4 tại nhà riêng ở phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Nguyên nhân ông Châu tử vong đột ngột theo Công an tỉnh Lạng Sơn là "do trầm cảm nặng sau khi nhiễm COVID-19".

Ảnh minh họa.

Được biết, trước khi giữ chức Trưởng Công an huyện Bình Gia, ông Hoàng Việt Châu giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Lạng Sơn), sau đó chuyển công tác làm Trưởng Công an huyện Bình Gia được 2 năm thì xảy ra vụ việc.

Hiện, vụ Trưởng Công an huyện tử vong tại nhà riêng ở Lạng Sơn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.