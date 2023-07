Lai Châu: Xóa sổ 'boong ke' mua bán ma túy, nuôi chó dữ cảnh giới

Ngày 8/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án 723K, phá "boong ke" mua bán trái phép, chứa chấp con nghiện sử dụng trái phép chất ma túy tại xã San Thàng, TP Lai Châu.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Kỷ và Trần Văn Thắng. (Ảnh CALC)

Đây là tụ điểm mua bán ma túy phức tạp đã tồn tại trong thời gian dài do Nguyễn Văn Kỷ (SN 1976, ở xã San Thàng, TP Lai Châu) cầm đầu. Trước đó, lúc 12h30 ngày 6/7, Công an TP Lai Châu phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 5 con nghiện đang sử dụng ma túy tại căn bếp nhà Kỷ.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi bán ma túy cho các con nghiện, Kỷ thường cho những kẻ này sử dụng ngay tại căn bếp nhà mình. Kỷ xây dựng "boong ke" với lối vào nhà là con đường độc đạo, xích chó dữ tại các vị trí trọng yếu và lắp 4 mắt camera giám sát.

Nguyễn Văn Kỷ có 1 tiền sự, 2 tiền án về ma túy, 1 tiền án trộm cắp và 1 tiền án về cướp tài sản. Hiện, vợ của tên này đang chấp hành án tù chung thân về tội mua bán 2 bánh heroin.

Khi bị cảnh sát bắt giữ, Kỷ không ngờ " boongke bất khả xâm phạm " do hắn dày công xây dựng lại bị lực lượng công an triệt phá. Hắn thừa nhận hành vi phạm tội và khai rõ nguồn gốc số ma túy bán cho đối tượng nghiện. Đến ngày 7/7, Công an tiếp tục bắt giữ Trần Văn Thắng (SN 1978, trú tại bản Cắng Đắng, xã San Thàng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.