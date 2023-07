Suất cơm bụi 160.000đ ở Hà Nội: Loạt quán chặt chém bị tẩy chay

Suất cơm bình dân giá 160.000 đồng ở Hà Nội: Ngày 5/7, mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh về suất cơm bụi bán ở gần cổng Bệnh viện Bạch Mai (Đống Đa, Hà Nội) có giá 160.000 đồng. Trong ảnh, suất cơm này có chả lá lốt, vài miếng sườn chặt nhỏ, rau luộc, cơm trắng và một bát canh. Bà Bùi Thị Hằng Nga – Chủ tịch UBND phường Phương Mai, quận Đống Đa cho biết, đã giao Công an phường xác minh làm rõ, nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Xử phạt quán ăn Ngon trên phố Tạ Hiện bị tố “chặt chém” khách hàng: Ngày 5/7, thông tin từ UBND phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết, quán ăn Ngon tại số 2B Tạ Hiện đã bị xử phạt 2,5 triệu về hành vi sử dụng trái phép lòng đường, hè phố… và 1,5 triệu về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trước đó, Anh T. (30 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) đăng tải trên mạng xã hội Facebook chia sẻ về hình ảnh kèm thông tin quán ăn này chặt chém. Anh T. cho hay: "Số tiền tôi phải thanh toán cho 1 con hàu nướng, 2 con cua hấp và 1 con gà ủ muối là hơn 3,1 triệu đồng”. Suất cơm 120.000 đồng chỉ với 1 miếng sườn: Đầu tháng 6/2023, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm hình ảnh về suất cơm ở khu vui chơi tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn, huyện Hoài Đức, Hà Nội có giá 120.000 đồng nhưng chỉ có một miếng sườn kèm cơm, nước canh và rau luộc. Sau khi nắm bắt thông tin, UBND huyện đã yêu cầu chính quyền sở tại phối hợp cùng các đơn vị liên quan đến khu vui chơi trong công viên Thiên Đường Bảo Sơn để xác minh, làm rõ vụ việc. Phạt 750.000 đồng quán ăn bán suất bún có 2 miếng chả: Ngày 22/5, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa), cho biết, liên quan việc suất bún giá 35.000 đồng chỉ có vỏn vẹn 2 miếng chả ở TP Sầm Sơn bị khách hàng phản ánh, đơn vị đã kiểm tra và xử phạt nhà hàng. Quá trình làm việc, ngành chức năng cũng xác định trước khi ăn, chủ quán và khách cũng đã thỏa thuận, trao đổi về giá cả. Chủ quán cũng giải thích về suất 35K (35.000 đồng) chỉ có 2 miếng chả. Ngoài phần bún còn có rau sống, nước uống, dưa món, tỏi, ớt. Tuy nhiên, việc ghi biểu giá 35K là không đúng quy định, phải ghi rõ là 35.000 đồng nên đã bị xử phạt. Nhà hàng bị tố 'chặt chém' khách Trung Quốc tại Nha Trang: Ngày 10/4, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết "tố" nhà hàng hải sản Nhà Bè trên đường Trần Phú, TP Nha Trang tính tiền "chặt chém" 3 người khách Trung Quốc. Cụ thể, tài khoản Lê Thái Sơn, cho biết tối 9/4, sếp của anh là người Trung Quốc cùng 2 người bạn (cũng là người Trung Quốc) tới nhà hàng này ăn. Đến lúc tính tiền, 3 vị khách Trung Quốc "tá hỏa" vì hóa đơn thanh toán hơn 8,7 triệu đồng cho gần 12 kg hải sản các loại. Ngày 13/4, UBND TP.Nha Trang đã ra quyết định xử phạt nhà hàng này số tiền gần 21 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm. Người phụ nữ "chặt chém" 80.000 đồng một củ khoai: 1h sáng 2/12/2022, Nguyễn Thị Minh Hoàn (20 tuổi) cùng nhóm bạn rủ nhau ra khu vực hồ Gươm ăn đêm sau tan ca. Họ vào một quán bán ngô, khoai, nướng dọc vỉa hè hồ Gươm nằm trên phố Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gọi 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô nướng. Đến khi thanh toán, bà chủ báo giá 580.000 đồng, trong đó 80.000 đồng một củ khoai nướng, trứng và ngô mỗi loại 20.000 đồng. Sau đó, Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) đã mời bà T. (người bán hàng) lên làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi lấn chiếm vỉa hè. Nhà hàng bán 200.000 đồng/suất mì xào bò: Tối 14/6/2022, gia đình chị L. đến ăn ở nhà hàng Ngọc Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa và có gọi 3 phần mì xào bò (2 phần ăn tại chỗ, 1 phần mang về), khi tính tiền mới biết giá 200.000 đồng/phần. Sau đó, chị L. đăng tải lên mạng xã hội nội dung "tố" nhà hàng hải sản Ngọc Phú "chặt chém". Tiếp nhận thông tin, UBND TP Nha Trang quyết định xử phạt chủ nhà hàng này với tổng số tiền là 21 triệu đồng với hai sai phạm là chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và niêm yết giá chưa rõ ràng. Nhà hàng tỉnh Khánh Hòa "chặt chém", dọa nạt: Ngày 6/2/2022, một nhà hàng ở đèo Rọ Tượng, huyện Ninh Hòa cũng bị một du khách "bóc phốt" trên mạng xã hội về hành vi "chặt chém". Theo vị khách, nhà hàng chỉ để tên món ăn và không niêm yết giá nên gia đình thỏa thuận 1 đĩa giá 50.000 đồng. Nhà hàng đã dọn lên 4 đĩa cơm và 1 tô canh cá ngừ. Đến khi tính tiền nhà hàng báo giá 4 đĩa cơm 200.000 đồng, 3 lon nước 60.000 đồng và tô canh 150.000 đồng. Không những vậy, chủ nhà hàng này còn có hành vi đe dọa tạt canh sau khi khách có thắc mắc. Ngày 10/2, UBND xã Ninh Ích xử phạm đối với bà Nguyễn Thu H - chủ quán Cơm Gà (đèo Rọ Tượng) 750 ngàn đồng. >>> Xem thêm video: Suất cơm 160.000 đồng ở Hà Nội, quán nhiều lần bị tố “chặt chém". Nguồn: Lý Thùy.

