Trùm giang hồ Cường Kobe cùng đàn em gây náo loạn tại Phú Quốc ra sao?

Ngày 7/7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt tạm giam 29 đối tượng, trong đó có Lê Hoàng Cường (tức Cường Kobe, 39 tuổi, ngụ tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) cùng Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", 35 tuổi, ngụ tại phường An Thới, TP Phú Quốc, áo trắng trong ảnh) là 2 đối tượng cầm đầu. Các đối tượng này bị bắt giam do các hành vi Gây rối trật tự công cộng, Hủy hoại tài sản, Tàng trữ vũ khí... và để điều tra hành vi Giết người. Cường Kobe có 2 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, 1 tiền sự “kinh doanh không phép”. Đối tượng này cũng cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án, hành vi vi phạm pháp luật tại TP Phú Quốc. Theo Công an, do mâu thuẫn tranh chấp khu đất trên đường xuống Bãi Khem (thuộc xã An Thới, TP Phú Quốc) giữa băng nhóm Cường Kobe với băng nhóm của Nguyễn Văn Thái, nên sáng 7/4, Thái Bus và khoảng 20 đối tượng đến khu đất trên để ngăn cản, đuổi đánh công nhân do Cường Kobe thuê đang xây dựng nhà tạm tại ở đây. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cường Kobe tập hợp hàng chục đối tượng mang theo dao, rựa đến khu đất tranh chấp để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Thái Bus. Đến khu đất tranh chấp, nhóm Cường Kobe không gặp nhóm Thái Bus nên đã về ăn trưa. Khoảng 14h cùng ngày, phát hiện nhóm Thái Bus quay lại khu vực tranh chấp, Cường Kobe chỉ đạo Lê Hoàng Kha, Ngô Quốc Giang (tức Giang “Thẹo”) dẫn theo 17 đối tượng đi 3 ô tô đến gặp đối thủ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Giang cầm theo một khẩu súng; Trương Văn Nhàn mang túi xách bên trong có 6 viên đạn, những đối tượng còn lại cầm dao tự chế. Nhóm Cường Kobe đến nơi thì bị nhóm Thái Bus tấn công. Lúc này, Giang “Thẹo" cầm súng bắn về phía nhóm Thái Bus, trúng cửa xe của Thái rồi cả nhóm bỏ chạy. Nhóm của Thái Bus truy đuổi, đập phá xe 16 chỗ của nhóm Cường Kobe. Đến khi có tiếng hô “công an đến” nhóm Thái Bus lên xe bỏ đi. Kiểm tra hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều hung khí như: búa, gậy bóng chày bằng kim loại, dao, giáo, đạn quân dụng…. và nhiều vật chứng khác. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 29 đối tượng về các hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi “Giết người’ và mở rộng điều tra vụ án. Riêng Trương Văn Nhàn bị cơ quan ANĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngoài ra, Cường Kobe còn chỉ đạo đàn em phá hủy tài sản của người khác. Theo đó, Cường Kobe thuê máy xúc của anh Lại Đình Thi (SN 1970, trú xã Dương Tơ) thi công san lấp mặt bằng công trình xây dựng. Trong quá trình thi công, Cường Kobe không ứng tiền dầu cho Thi nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Cường Kobe gọi điện cho em ruột là Lê Hoàng Hiếu đến đốt xe của anh Thi, gây thiệt hại 290 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cường Kobe và Lê Hoàng Hiếu về hành vi “Huỷ hoại tài sản”. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đặc biệt, Cường Kobe còn dùng súng bắn thị uy, đe dọa người khác khi cho rằng bảo vệ của một dự án tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ đã ngăn cản, không cho máy xúc của Cường vào khu này để lấy cát trái phép. Tối 9/12/2022, Cường Kobe đã đến chốt bảo vệ để đánh dằn mặt bảo vệ. Do không tìm thấy người trực tiếp ngăn máy xúc nên Cường đã đe doạ vợ của bảo vệ. Sau đó, hắn 3 lần sử dụng khẩu súng ngắn (loại công cụ hỗ trợ) bắn 7 viên đạn tại khu vực dự án… (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Chân dung giang hồ Thảo “lụi” vừa bị bắt: “Đường Nhuệ” Phan Thiết?. Nguồn: Lý Thùy.

