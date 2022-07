Kiến nghị Bộ Chính trị quan tâm nhân sự chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô quan tâm.



Bất bình với các cá nhân, tổ chức lợi dụng phòng dịch trục lợi

Theo đó, cử tri và Nhân dân Thủ đô bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời và hiệu quả của Trung ương và Thành phố về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/05/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương.

Đồng thời, tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong công tác đối nội và đối ngoại, quan tâm thăm hỏi, động viên các tầng lớp Nhân dân, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

Cử tri và Nhân dân cũng đánh giá cao sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của lãnh đạo Thành phố, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục phục hồi tích cực, toàn diện với tầm nhìn chiến lược, dài hạn mang tính đột phá cho sự phát triển của Thủ đô như đường vành đai 4, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống...; công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế với Thủ đô được nâng lên…

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân Thủ đô bày tỏ sự bất bình trước hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức lợi dụng các chính sách của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để trục lợi; một số vụ án có quy mô, phạm vi lớn liên quan nhiều bộ, ngành và địa phương;

Cùng với đó là tình trạng áp lực lạm phát lớn do giá đầu vào tăng như: xăng, dầu, nguyên liệu, vật tư xây dựng và nông nghiệp…; tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; sự phối hợp của một số cơ quan trong xử lý công việc còn chưa nhịp nhàng, thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công đạt tỷ lệ rất thấp; công tác quản lý đất đai vẫn chưa thực sự minh bạch đầy đủ về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Việc thanh toán bảo hiểm xã hội một lần dẫn đến nguy cơ không đảm bảo đời sống lâu dài; mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản; vấn đề ô nhiễm môi trường; tình trạng ngập úng tại một số quận nội thành; phòng, chống cháy nổ còn phức tạp; tình trạng đuối nước trẻ em; sức khỏe tâm thần trẻ em, tâm lý lứa tuổi bị ảnh hưởng bởi học trực tuyến trong thời gian dài; việc đưa môn Lịch sử là môn học tự chọn; đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn…

Cử tri và Nhân dân Thủ đô mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tối đa tài sản tham nhũng, giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức và các vấn đề liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản công.

Đồng thời, xử lý dứt điểm tình trạng dự án đã được giao nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai, gây lãng phí tài nguyên đất và các tài nguyên khoáng sản khác; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật, đồng thời có giải pháp phòng, chống ngăn chặn từ sớm, từ xa, hiệu quả tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị quan tâm chức danh Chủ tịch UBND Thành phố

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đề nghị HĐND, UBND Thành phố một số nội dung.

Đáng chú ý là đề nghị HĐND, UBND Thành phố tham mưu với Thành ủy kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ quan tâm công tác cán bộ đối với Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là nhân sự chức danh Chủ tịch UBND Thành phố.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng đề nghị Thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư thỏa đáng cho hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở và công tác y tế dự phòng đặc biệt là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cả về công tác chuyên môn, kỹ năng quản trị cơ sở y tế; có chính sách phù hợp cả về vật chất và tinh thần để động viên ngành y tế yên tâm công tác, phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Y tế có phương án khắc phục tình trạng thiếu thiết bị, vật tư y tế ở các bệnh viện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tiêm vắc xin mũi 4 và việc tiêm vắc xin đối với trẻ em.

Thành phố tăng cường công tác giám sát trong các lĩnh vực Quy hoạch đô thị, tiến độ thực hiện các dự án giao thông, ô nhiễm môi trường, các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, PCCC..., tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để phòng, chống vi phạm, tội phạm trong công tác đầu tư, mua sắm, thu chi ngân sách... kiên quyết, xử lý đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất đã quá hạn chưa thực hiện đầu tư hoặc đầu tư kéo dài; rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai, các dự án vi phạm sử dụng đất công, đất công ích gây bất bình trong Nhân dân; quan tâm giải quyết hiệu quả, thấu đáo hơn nữa những vụ việc liên quan đến đất đai.

Đề nghị UBND Thành phố kiến nghị với Chính phủ sớm phê duyệt phương án di dời các cơ sở nhà máy gây ô nhiễm khỏi khu vực nội đô. Công khai các cơ sở đã di dời ra khỏi nội đô và những cơ sở đã trả lại diện tích đất.

UBND Thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội hội; có giải pháp ổn định giá cả một số mặt hàng chiến lược như xăng, dầu, vật tư sản xuất nông, lâm nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; có chính sách đặc thù thực hiện các công trình trọng điểm như dự án đường vành đai 4, đề án xây dựng, cải tạo các chung cư cũ; đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thủ đô; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường giao thông, trường học, chợ dân sinh, hệ thống thủy lợi, hệ thống xử lý nước thải, rác thải.

Chỉ đạo Sở Xây dựng có phương án khắc phục tình trạng ngập úng tại các quận nội thành; Sở Giáo dục và đào tạo nghiên cứu quy định thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng cho các cấp học trên địa bàn Thành phố, tránh tình trạng mỗi trường, mỗi quận, huyện lựa chọn 01 bộ sách gây lãng phí và bức xúc trong dư luận.

Thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo các sở, ngành liên thông dữ liệu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi đối với Nhân dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính công; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số để xử lý, phân tích, dự báo và tối ưu hóa hoạt động, quản lý kinh tế xã hội, thực hiện xây dựng chính quyền điện tử.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố bảo đảm tiến độ, chất lượng; các ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ được quan tâm trả lời, tiếp thu.

