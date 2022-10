Khởi tố vụ Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Đồng Tháp nhận hối lộ

Chiều 18/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 66-02D (tư nhân), trực thuộc Công ty TNHH MTV Đức Khôi (địa chỉ số 123, QL 80, ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 66-02D

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tố giác của người dân về việc Chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 66-02D trực thuộc Công ty TNHH MTV Đức Khôi có hành vi nhận hối lộ (phí dịch vụ) để bỏ qua lỗi của các xe ô tô đến kiểm định.

Vào lúc 15h ngày 14/10, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi nhận tiền hối lộ của các tài xế để bỏ qua lỗi các xe ôtô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm với số tiền 900.000 đồng.

Trong số 4 đối tượng có Nguyễn Thành Nguyễn (32 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) - Giám đốc Trung tâm và 3 nhân viên gồm: Trần Thị Ngọc Dung (53 tuổi, trú tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng); Lê Minh Nhí (27 tuổi, trú tại huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng) và Trần Thanh Nhã (49 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Đối tượng Nguyễn Thành Nguyễn. Ba đối tượng Lê Minh Nhí, Trần Thị Ngọc Dung, Trần Thanh Nhã

Qua làm việc, bước đầu nhóm đối tượng thừa nhận đã thống nhất thu tiền “phí phụ thu” (tiền hối lộ) của chủ các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức thu từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy theo lỗi của mỗi xe.

Riêng trong ngày 14/10/2022, các đối tượng tiến hành đăng kiểm 44 phương tiện, thu tiền hối lộ là 20.500.000 đồng.

Hiện Công an huyện Châu Thành tiếp tục gia hạn tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để điều tra mở rộng vụ án.

Đình chỉ hoạt động toàn bộ Trung tâm đăng kiểm 6602D Liên quan tới vụ vi phạm pháp luật xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân 6602D thuộc Công ty TNHH MTV Đức Khôi, ngày 18/10, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ký các Quyết định về việc đình chỉ tham gia hoạt động xe cơ giới đối với các đăng kiểm viên và toàn bộ Trung tâm đăng kiểm này. Cụ thể, Cục ĐKVN quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với Trung tâm 66-02D trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 19/10. Đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 19/10 đối với các đăng kiểm viên của Trung tâm 66-02D gồm: Trần Thanh Nhã, Lê Tấn Tài và Nguyễn Thành Nguyễn. Cục ĐKVN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và có hình thức xử lý theo hành vi, mức độ vi phạm của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân 6602D và các đăng kiểm viên của trung tâm này sau khi có kết luận của cơ quan Công an. Yêu cầu các đơn vị đăng kiểm siết chặt kỷ cương, nghiêm cấm tiêu cực, nhũng nhiễu Sau sự việc trên, Cục ĐKVN có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm trên cả nước về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông vận tải và phòng chống nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác kiểm định phương tiện giao thông vận tải. Cục ĐKVN nhận định, hành vi xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6602D là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và vi phạm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về việc phòng chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện tham gia giao thông, gây mất niềm tin của xã hội, ảnh hưởng đến uy tín và nỗ lực của toàn thể đang kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong các đơn vị đăng kiểm đang cố gắng xây dựng lĩnh vực đăng kiểm văn minh, hiện đại, đề cao trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cục ĐKVN yêu cầu lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong các đơn vị đăng kiểm thực hiện ngay những nội dung sau: Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông vận tải, công tác phòng chống hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong lĩnh vực kiểm định; siết chặt hơn nữa việc thực hiện đạo đức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, quy trình, quy định trong hoạt động kiểm định; Thứ hai, thực hiện việc kiểm định đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kiên quyết không cấp giấy chứng nhận cho những phương tiện không đủ tiêu chuẩn tham gia giao thông. Khi kiểm định phương tiện, đơn vị phải kiểm tra đầy đủ các hạng mục kiểm tra theo quy định, không được kết luận và thông báo cho khách hàng về việc phương tiện không đạt tiêu chuẩn khi chưa thực hiện kiểm tra đầy đủ các hạng mục theo quy trình, quy định. Đối với trường hợp phương tiện không đạt tiêu chuẩn, lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm phân công cán bộ có trình độ giải thích rõ ràng, đầy đủ và hướng dẫn khách hàng sửa chữa, khắc phục để kiểm định lại. Thứ ba, nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới có các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt quả tang thiếu úy Công an nhận hối lộ của người ghi đề