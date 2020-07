Học sinh bị đánh tử vong trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(Kiến Thức) - Theo lời khai, khi nạn nhân ngã xuống Nguyễn Văn Dương và bạn vẫn tiếp tục đạp vào đầu đến khi bị co giật, hai đối tượng sợ hãi đã bỏ chạy về nhà.

Sáng 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đơn vị đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ 2 nhóm học sinh xô xát, dẫn đến 1 học sinh tử vong tối 15/7 tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, khoảng 20h00 phút ngày 15/7/2020, Nguyễn Duy Dương (sinh năm 2003, trú tại thôn Đông, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) biết có sự việc đánh nhau, đã đón 1 người bạn cùng đi đến gặp nhóm bạn tại Khu đô thị Phượng Hoàng, thuộc thôn 13, xã Hải Xuân, TP Móng Cái.

Tại đây, do bị một số người bạn kích động và trước đó có mâu thuẫn trong tham gia giao thông, Dương đã đi đến vị trí của P.H.C (sinh năm 2005, trú tại khu 3, phường Hải Yên, TP Móng Cái, là học sinh dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2020) đang ngồi, rồi túm tóc, đạp và đấm vào mặt C.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thắng (trong nhóm bạn của Dương, sinh năm 2003, trú tại thôn 13, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) cũng lao đến và cùng đối tượng Dương đấm, đá vào lưng, đùi, mặt C..

Khi C. ngã xuống đất, hai đối tượng vẫn tiếp tục đấm, đá vào đầu. Đến khi thấy C. bị co giật, hai đối tượng sợ hãi đã bỏ chạy về nhà. Hậu quả: P.H.C được đưa đến Trung tâm y tế TP Móng Cái cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Móng Cái và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

