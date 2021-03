Khởi tố vụ án liên quan đến tố cáo gia đình ông Trần Quý Thanh

Theo đó, căn cứ vào kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng tố giác bà Trần Phương Uyên, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phi Long và một số cá nhân thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP HCM và Đồng Nai. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP HCM về việc đề nghị tạm dừng biến động và cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Trần Uyên Phương và Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng, cầm cố, thế chấp…) và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên Trần Uyên Phương (SN 1981, trú 169 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh).

Còn tại Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành (Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế…) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất…) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đối với Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.