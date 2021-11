Khởi tố Thứ trưởng Trương Quốc Cường: “Trùm cuối” thực sự đang ở đâu?

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Ông Trương Quốc Cường bị khởi tố do có sai phạm liên quan vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada.

Liên quan vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra xác định bị can Nguyễn Lê Xuân Khang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh Health 2000 Canada. Tuy nhiên, Khang đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên Bộ Công an truy nã quốc tế. Dư luận đặt câu hỏi: “Trùm cuối” này thực sự hiện đang ở đâu?

Bị can Trương Quốc Cường.

Theo kết luận điều tra vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại TPHCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, trong giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định "trùm cuối" được xác định là Nguyễn Lê Xuân Khang.

Kết luận điều tra xác định bị can Nguyễn Minh Hùng đã có hành vi trực tiếp thỏa thuận với Võ Mạnh Cường để mua 838.000 hộp, 4 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 54 tỷ đồng để nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ.

“Trùm cuối” Nguyễn Lê Xuân Khang đã có hành vi cung cấp hồ sơ, giấy tờ giả cho các công ty Codupha và Vimedimex gồm: FSC của từng loại thuốc do Bộ Dịch vụ công Chính phủ Canada cấp và GMP của nhà máy sản xuất Health 2000 Canada do Bộ Y tế Canada cấp để 2 doanh nghiệp này đứng tên xin cấp visa cho 7 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada.

Khang cũng trực tiếp thỏa thuận bán 7 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada với tổng số 1.597.704 hộp thuốc với giá trị 4,7 triệu USD tương đương 98 tỷ đồng cho 5 doanh nghiệp dược phẩm tại Việt Nam thông qua 37 hợp đồng ngoại thương đã ký với Health 2000 và các công ty nước ngoài đã được Cục Quản lý Dược cấp giấy phép hoạt động về thuốc tại Việt Nam.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã yêu cầu tương trợ tư pháp đã yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đối với Canada, Ấn Độ, Hồng Kông và Slovenia để làm rõ có hay không việc mua bán thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada tại Codupha, Vimedimex... nhưng đến nay chưa nhận được kết quả trả lời từ cơ quan chức năng các quốc gia trên.

Ngoài ra, Nguyễn Lê Xuân Khang đã cung cấp con dấu bất hợp pháp có nội dung "HEALTH 2000 INC.H2K" cho Võ Mạnh Cường để sử dụng đóng trên các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc mua bán thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada.

Ngày 8/9/2020, cơ quan an ninh Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Xuân Khang về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh quy định tại khoản 4, Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Lê Xuân Khang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên, Khang đã xuất cảnh khỏi Việt Nam vào ngày 16/7/2014 và chưa có thông tin nhập cảnh. Vì vậy, Bộ Công an quyết định truy nã quốc tế, đồng thời, yêu cầu Bộ Tư pháp Canada dẫn độ đối với Khang nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời.

Do Khang đang bị trốn truy nã nên nhà chức trách tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Khang. Khi nào bắt được Khang sẽ phục hồi điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra cho thấy, bị can Trương Quốc Cường với vai trò là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục Quản lý Dược và là người trình lãnh đạo Bộ Y tế quyết định việc cấp phép đăng ký thuốc. Tuy nhiên, Trương Quốc Cường đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hoặc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền trực tiếp điều hành phiên họp Hội đồng xét duyệt thuốc đối với 7 loại thuốc; thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc. Dẫn đến hồ sơ đăng ký 7 loại thuốc giả nhãn mác Công ty Health 2000 được đăng ký nhập khẩu và đã tiêu thụ tại Việt Nam với trị giá trên 151 tỷ đồng. Sau khi các loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam, mặc dù nhận được nhiều thông tin về thuốc Health 2000 Canada là không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhưng bị can Trương Quốc Cường không chỉ đạo đình chỉ lưu hành thu hồi, tiêu hủy đối với thuốc Health 2000 đã nhập khẩu trong nước. Hậu quả là, sau ngày 21/11/2014, 15 Sở Y tế các tỉnh, thành phố vẫn tiến hành mua bán, đấu thầu cung cấp cho các Bệnh viện các loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá trên 3,7 tỉ đồng để điều trị cho người bệnh.

