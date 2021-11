Khám xét nơi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Cường bị khởi tố liên quan vụ án hình sự: “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục QLD – Bộ Y tế”. Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sáng 4/11, khoảng 3 xe ô tô của cơ quan Công an cùng đại diện Viện kiểm sát đi vào trụ sở Bộ Y tế trên đường Giảng Võ để làm việc. Khoảng 10h45, lực lượng chức năng ra xe, rời khỏi trụ sở Bộ Y tế. Theo nguồn tin của PV, sáng cùng ngày cơ quan công an cũng đã tiến hành khám nơi ở của ông Cường. Đoàn rời nơi làm việc của ông Trương Quốc Cường sau gần 3 giờ đồng hồ. Đoàn xe chở công an cùng đại diện Viện kiểm sát rời trụ sở Bộ Y tế. Theo kết luận điều tra, trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh liên quan đến thuốc điều trị ung thư H-Capita, ông Trương Quốc Cường - khi đó là Cục trưởng Cục Quản lý dược (hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế) - đã duyệt, cấp phép nhập khẩu đối với thuốc H-Capita theo đơn hàng của VN Pharma, trong khi hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu thuốc có một số điểm chưa thống nhất, có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, cấp phép nhập khẩu. Trước đó, hồi tháng 9/2019, trong phiên tòa xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty VN Pharma, tòa đã triệu tập Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Để làm rõ các vấn đề của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định triệu tập 9 thành viên trong hội đồng giám định Bộ Y tế. Công ty VN Pharma, Viện kiểm nghiệm thuốc TPHCM và Cục quản lý dược cũng được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. >>> Xem thêm video: Một cán bộ y tế Lào Cai t.ử v.ong khi đang tăng cường hỗ trợ Đồng Nai chống dịch COVID-19. Nguồn: Tin tức 24h.

