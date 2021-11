Quan lộ Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trước khi bị khởi tố

Ngày 4/11, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện khám xét nơi làm việc, khám xét nhà đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn. Ông Trương Quốc Cường sinh ngày 9/11/1961. Quê quán tại xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ông đảm nhiệm chức vụ: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hàng Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Trương Quốc Cường từng giữ vai trò Cục trưởng cục Quản lý Dược giai đoạn từ tháng 7/2007 đến 11/2016. Ngày 21/11/2016, ông Trương Quốc Cường được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụThứ trưởng Bộ Y tế theo Quyết định 2258/QĐ-TTg. Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Trương Quốc Cường là Cục trưởng Cục Quản lý dược - Bộ Y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố do liên quan đến vụ án "Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và cục Quản lý dược - Bộ Y tế". Năm 2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong vụ án buôn bán thuốc giả VN Pharma, kết quả lấy lời khai ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế (thời điểm năm 2014 là Cục trưởng Cục Quản lý dược), trình bày: Đối với các thông tin, tài liệu Cục Quản lý dược nhận được từ thời điểm 2014 chưa đủ cơ sở để dừng lưu hành các thuốc mang nhãn mác Health 2000, chưa đủ cơ sở đề nghi ngờ về nguồn gốc thuốc. Với cương vị là Cục trưởng, ông Cường đã chỉ đạo đơn vị chức năng liên hệ, đề nghị phía Canada trả lời chính thức bằng văn bản để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, phía Canada không có văn bản trả lời nên ông Cường đã chỉ đạo chuyển thông tin liên quan, đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an phối hợp xác minh làm rõ theo quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an. >>> Xem thêm video: Lý do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố. Nguồn: Pháp luật TP HCM.

