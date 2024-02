Khởi tố nữ quái trộm cắp tài sản có 16 tiền án, tiền sự

Ngày 27/2, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tuyết Lan (SN 1969, HKTT: 91 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Tuyết Lan tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 8h ngày 6/2/2024, Lan đi đến khu vực chợ Đồng Xuân với mục đích tìm kiếm sơ hở của người dân để trộm cắp. Đến khoảng 11h cùng ngày, Lan đi đến quầy bán bánh kẹo thì thấy chị N.T.H. (SN 2000; trú tại: Sóc Sơn, Hà Nội) đang mua hàng.

Thấy chị H. cho chiếc điện thoại iPhone 12 Promax vào túi áo len đang mặc, đối tượng liền áp sát lấy chiếc điện thoại của chị H. thì bị người dân đứng ngay cạnh phát hiện. Tổ công tác Công an phường Đồng Xuân làm nhiệm vụ tuần tra tại tầng 1 chợ Đồng Xuân thấy người dân tri hô đã phối hợp bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Lan thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Qua xác minh, đối tượng từng có 16 tiền án, tiền sự. Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.