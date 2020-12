Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Thời, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cùng 4 bị can khác liên quan vụ tham ô tài sản tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết.

Liên quan vụ án tham ô tài sản tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Thời, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, nguyên Giám đốc Bệnh viện TP. Phan Thiết (nay là Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360, Bộ luật Hình sự 2015.



Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có 4 bị can khác gồm ông Nguyễn Trung Hà Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết, bà Nguyễn Thị Bích Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết; Ngô Giang Vũ, Phó Giám đốc; Trần Thị Thu Thảo, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Y tế TP Phan Thiết.

5 bị can bị khởi tố đều liên quan đến hành vi tham ô tài sản của Nguyễn Duy Hiển.

Cả 5 bị can trên đang được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. 5 bị can nói trên đều có liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Duy Hiển trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Bệnh viện TP. Phan Thiết trước đây, bắt đầu từ tháng 12/2013 và kết thúc vào tháng 6/2018.

Quá trình điều tra xác định, ông Nguyễn Quang Thời, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện TP Phan Thiết và Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm y tế TP. Phan Thiết từ năm 2013 đến tháng 9/2017 (hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận).

Bị can Thời là người đại diện theo pháp luật, chủ tài khoản, chịu trách nhiệm quản lý số tiền trong tài khoản của đơn vị. Từ năm 2013 đến tháng 9/2017, bị can Thời đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thu chi tài chính dẫn đến trong thời gian dài Nguyễn Duy Hiển đã lợi dụng lập khống 40 bộ hồ sơ chi lương và 4 bộ hồ sơ chi tiền ốm đau, thai sản để chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng. Trong đó bị can Thời đã trực tiếp ký 3 bộ chứng từ thanh toán tiền lương và 1 bộ chứng từ thanh toán tiền ốm đau, thai sản để Hiển chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.

Ngày 24/11, Sở Y tế Bình Thuận cho biết, đơn vị đã có Quyết định tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đối với ông Nguyễn Quang Thời từ ngày 23/11/2020 cho đến khi có quyết định mới của Sở Y tế. Trong thời gian tạm đình chỉ chức vụ, ông Thời được hưởng chế độ, chính sách và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định.

Bị can Nguyễn Thị Bích Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện TP. Phan Thiết từ năm 2013 đến tháng 7/2015, được bị can Nguyễn Quang Thời ủy quyền theo dõi, ký duyệt các chứng từ thanh toán tiền lương. Tuy nhiên, nữ Phó Giám đốc bệnh viện đã thiếu kiểm tra, giám sát việc lập chứng từ lương dẫn đến đã ký duyệt 14 chứng từ thanh toán tiền lương mà Nguyễn Duy Hiển lập khống để chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Trung Hà, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm y tế TP. Phan Thiết từ tháng 9/2017 đến nay. Từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2018 đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thu chi tài chính dẫn đến trong thời gian dài Nguyễn Duy Hiển đã lợi dụng lập khống 7 bộ hồ sơ chi trả tiền lương và 9 bộ chứng từ chi ốm đau, thai sản để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Trong đó bị can Hà đã trực tiếp ký 5 bộ chứng từ tiền lương và 8 bộ chứng từ chi ốm đau thai sản.

Bị can Ngô Giang Vũ, giữ chức vụ Phó giám đốc Bệnh viện TP. Phan Thiết và Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết. Từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2018, Vũ được bị can Nguyễn Quang Thời và Nguyễn Trung Hà ủy quyền theo dõi, ký duyệt các chứng từ thanh toán tiền lương và tiền ốm đau thai sản. Trong quá trình này bị can Vũ đã thiếu kiểm tra, giám sát và đã ký duyệt 28 bộ chứng từ thanh toán tiền lương và 7 bộ chứng từ thanh toán tiền ốm đau, thai sản mà Nguyễn Duy Hiển lập khống.

Bị can Trần Thị Thu Thảo, Trưởng Phòng Tài chính, nguyên kế toán trưởng Bệnh viện TP. Phan Thiết có trách nhiệm điều hành công tác kế toán, thực hiện các quy định pháp luật về kế toán... Nhưng từ năm 2013 - 2018, bị can Thảo không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, thiếu kiểm tra khi ký duyệt các chứng từ do Nguyễn Duy Hiển lập khống để Hiển chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng. Trong đó bị can Thảo trực tiếp ký 42 bộ chứng từ lương và 7 bộ chứng từ thanh toán tiền ốm đau, thai sản để Hiển chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Duy Hiển vào ngày 13/5/2019. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2014 đến tháng 6/2018, đối tượng này đã lập khống bảng lương, các khoản phụ cấp của đơn vị và kê khống số lượng người được hưởng chế độ thai sản, ốm đau... để chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Hiển khai thực hiện hành vi trên là do có chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện thành phố Phan Thiết để lấy tiền chi các khoản không có hóa đơn, chứng từ của đơn vị. Số tiền chiếm đoạt, Hiển đã sử dụng một phần để chi tiếp khách, chi bỏ phong bì cho các đoàn thanh tra, chi tặng quà…

Ngày 14/7/2020, TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại TTYT Phan Thiết đối với bị cáo Nguyễn Duy Hiển. Tại phiên tòa, bị cáo Hiển đã khai không chỉ lập khống hồ sơ thanh toán tiền lương, ốm đau thai sản để chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng mà còn lập khống chứng từ thanh toán tiền làm ngoài giờ và truy lĩnh tăng lương. Do đó, tòa đã tuyên trả hồ sơ để tiếp tục điều tra.

Liên quan vụ án trên, ngày 22/6, Sở Y tế Bình Thuận đã công bố quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Trung Hà, Giam đốc và ông Ngô Giang Vũ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết do có liên quan đến hành vi phạm tội của ông Nguyễn Duy Hiển, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Cơ quan điều tra cho biết, sau khi Hiển bị khởi tố, bắt giam gia đình Hiển đã nộp lại hơn 380 triệu đồng để khắc phục. Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết cũng tự nộp tiền khắc phục hậu quả. Trong đó, bị can Ngô Giang Vũ nộp lại 1,8 tỉ đồng, bị can Trần Thị Thu Thảo đã nộp lại 1,35 tỷ đồng, bị can Nguyễn Trung Hà nộp 1 tỷ đồng, bị can Nguyễn Quang Thời nộp lại 900 triệu đồng.

