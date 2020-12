Thiện “Soi” bị bắt: Lật “trò bẩn” biến 8 tỷ thành 20 tỷ

Sáng 2/12, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi", 55 tuổi, trú tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ). Theo đó, đại gia Thiện “Soi” bị Công an TX Phú Mỹ khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Thông tin ban đầu vụ án, Công an TX Phú Mỹ nhận được trình báo của người dân tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tố giác Lê Thái Thiện có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất 3,5% / ngày, tức 105% / tháng, vượt gấp nhiều lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự với số tiền cho vay lên tới hàng tỷ đồng. Sau khi nhận được tin báo, Công an TX Phú Mỹ đã tiến hành điều tra và xác minh, thu thập chứng cứ làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của Lê Thái Thiện. Trong đó có trường hợp Lê Thái Thiện cho con nợ vay 8 tỷ đồng với mức lãi suất 3,5% / ngày, tức 105% / tháng, sau một thời gian dù trả lãi rất nhiều lần nhưng số tiền còn nợ lên đến 20 tỷ đồng. Nếu không trả được tiền, Lê Thái Thiện buộc con nợ phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Thiện và nhiều tài sản có giá trị khác. Tiến hành khám xét nơi ở của Lê Thái Thiện Cơ quan công an thu giữ nhiều loại giấy tờ cho vay tiền, giấy ghi nợ… liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi, với số tiền thể hiện trong trong các giấy vay tiền từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Công an TX Phú Mỹ tiến hành lập biên bản khám xét và thu giữ những vật chứng có liên quan nhằm củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định. Cơ quan Công an thu giữ nhiều loại giấy cho vay tiền tại nhà của Lê Thái Thiện. Cho thấy có nhiều nạn nhân của hành vi cho vay nặng lãi của vị đại gia này. Lê Thái Thiện được coi là đại gia khi sở hữu 1 căn biệt thự dát vàng tại ấp Láng Cát, xã Tân Hải nằm trên quốc lộ 51 luôn rực sáng đèn về đêm, khiến nhiều người đi ngang qua trầm trồ khen ngợi. Bên ngoài căn biệt thự được sơn màu vàng, nhiều chi tiết bên trong được ốp vàng 24k, bao gồm trần nhà, tường, đèn treo, cầu thang... Theo quy định của pháp luật, cụ thể tại điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng vay tài sản do hai bên thỏa thuận, trong đó lãi suất không được quá 20 % một năm của khoản tiền vay. Lãi suất cho vay tối đa trung bình một tháng sẽ là: 20% : 12 tháng = 1,666%/tháng. Trường hợp cho vay với lãi suất quá 5 lần mức lãi cao nhất nhà nước quy định, đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm hoặc thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên, người cho vay lãi nặng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo điều 201, Bộ Luật hình sự 2015. Theo đó, trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng này đã cho vay với lãi suất quá 100 % trên một năm và thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất lên đến 3 năm tù. >>> Mời độc giả xem thêm video Tóm hàng loạt các đối tượng cho vay lãi nặng tại Đồng Nai. Nguồn: ANTV

