Khởi tố nam thanh niên đi xe máy tông gãy chân CSGT ở Bắc Giang

Ngày 21/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bắc Nam (SN 2006, trú tại thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 19h40, ngày 18/11, tổ công tác Công an huyện Hiệp Hòa lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại Km 63 +500, đường tỉnh 295, thuộc địa phận thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, hướng dẫn người tham gia giao thông đi vào vị trí cần kiểm soát dành cho làn xe mô tô.

Lúc này, xe mô tô BKS 98D1- 891.39 do Nguyễn Bắc Nam điều khiển, chở theo sau là Nguyễn Hoàng V (SN 2006, trú tại thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa) lưu thông với tốc độ cao.

Cả hai không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác mà điều khiển xe lách sang phần đường của xe đi ngược chiều, đâm vào anh N.V.L, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn theo chiều đường ngược lại.

Vụ va chạm khiến anh N.V.L ngã, gãy gập chân trái phải nhập viện cấp cứu, điều trị. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đang điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.