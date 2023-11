Bắt nữ quái lừa “chạy xin cấp phép nhanh” chiếm đoạt gần 5 tỷ

Ngày 21/11, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1976, trú tại BT04-08, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân.

Trước đó, ngày 16/11/2017, Công ty Cổ phần Long Dương, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quang Sâm, Giám đốc công ty có hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận địa điểm đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Lạc Hồng tại xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Sau khi được chấp thuận, Công ty Cổ phần Long Dương đã đền bù giải phóng mặt bằng diện tích đất duyệt cho dự án và chờ Quyết định giao đất của UBND tỉnh để thi công các hạng mục và đi vào hoạt động.

Nắm bắt được nhu cầu muốn nhanh có Quyết định giao đất của Công ty Cổ phần Long Dương, tháng 9/2022, Nguyễn Thị Vân đã đến gặp ông Trần Quang Sâm, tại đây Vân giới thiệu có quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo huyện Kim Bôi và tỉnh Hòa Bình, có thể tác động để UBND tỉnh ra Quyết định giao đất cho dự án Công viên nghĩa trang Lạc Hồng trong khoảng thời gian 3 tháng.

Sau khi nghe Vân nói, vợ chồng ông Sâm đã nhờ Vân thông qua các mối quan hệ để “xin nhanh” Quyết định giao đất của UBND tỉnh cho dự án; Vân đồng ý và nói chi phí hết khoảng 3 tỷ đồng, sau 2 đến 3 tháng sẽ xin được Quyết định giao đất; ông Sâm đồng ý và chuyển cho Vân số tiền là 3 tỷ đồng; sau đó, theo yêu cầu của Vân, ông Sâm đã nhiều lần chuyển thêm tiền cho Vân, với tổng số tiền đã chuyển là 4.763.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền từ ông Sâm, Vân đã sử dụng hết vào các mục đích cá nhân.

Nguyễn Thị Vân là lao động tự do, không có công ăn, việc làm ổn định; không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định giao đất cho Dự án Công viên nghĩa trang Lạc Hồng. Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự.

Đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Vân, thu giữ các tài liệu liên quan và tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền của Nguyễn Thị Vân tại BT04-08, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP. Hà Nội để đảm bảo thi hành trách nhiệm dân sự theo quy định. Sau khi bị bắt tạm giam, bị can Nguyễn Thị Vân đã khai báo hành vi phạm tội của bản thân phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan điều tra đã thu thập được.