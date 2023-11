Hà Nội: "Nghiện" game, nam sinh lớp 11 gây ra hàng loạt vụ cướp

Ngày 21/11, Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Đ.H.V (SN 2006, ở xã Văn Đức, huyện Gia Lâm) và N.T.Đ (SN 2007, ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội đang là học sinh lớp 11). Đây là 2 tên cướp gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản là điện thoại di động đắt tiền của người dân đi làm về khuya một mình trong thời gian qua.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 0h ngày 5/11, trên đường đi làm về qua đường Dương Quang - Phú Thị, huyện Gia Lâm, chị T (SN 2004, trú ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị 2 nam thanh niên đi xe máy Vision cướp tài sản. Theo tường trình của nạn nhân, hai đối tượng nam giới che biển kiểm soát phương tiện gây án bằng khẩu trang, rồi dùng vỏ chai bia đe dọa, ép chị đưa điện thoại iPhone 11. Sau khi lấy được tài sản, bộ đôi nhanh chóng tẩu thoát.

Trong quá trình điều tra vụ cướp này, ngày 12/11, Công an huyện Gia Lâm ghi nhận thông tin về vụ cướp xảy ra lúc rạng sáng tại khu vực nghĩa trang nhân dân phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Bị hại là anh H. (trú ở huyện Gia Lâm), điều khiển xe máy một mình, bị 2 đối tượng cầm tuýp sắt chặn đường đe dọa cướp tài sản. Anh H. vứt chìa khóa xe và truy hô cướp rồi bỏ chạy, bị các đối tượng truy đuổi, cầm tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bị thương nặng. Anh H. vẫn cố gắng bỏ chạy, nên hai đối tượng không lấy được chìa khóa xe máy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 15/11, Công an huyện Gia Lâm cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án là Đạt và Việt. Tại cơ quan công an, Đạt và Việt khai nhận do "nghiện" game nên đã nảy sinh ý định đi chặn đường cướp tài sản của những người dân đi một mình lúc khuya vắng.

Sau đi cướp tài sản, các đối tượng sẽ mang đi bán tại các cửa hàng điện thoại rồi về quán game chơi và ăn ngủ. Cứ vài ngày, hết tiền, lại đi cướp. Mở rộng điều tra, tiếp tục làm rõ nhóm đối tượng này đã gây ra vụ cướp chiếc điện thoại iPhone 12 Promax của một nam thanh niên tại địa bàn xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm ngày 30/10. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.