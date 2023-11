Yên Bái: Bắt người đàn ông dọa đốt nhà, chém trưởng công an xã

Ngày 21/11, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Công an huyện Yên Bình vừa bắt giữ Nguyễn Khắc Công (SN 1960, trú tại thôn 10, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Khắc Công tại cơ quan Công an.

Theo đó, trưa ngày 17/11/2023, sau khi uống rượu tại nhà, Nguyễn Khắc Công đã chửi bới vợ là bà Phạm Thị Thủy và đe dọa đốt nhà. Thấy vậy, bà Thủy đã gọi điện thoại báo cho ông Lý Hồ Ngọc là trưởng thôn, kiêm Công an viên đến khuyên ngăn, giải quyết.

Sau khi đến nơi, nhận thấy Công đang tiếp tục chửi bới, có thái độ hung hăng đuổi mọi người đi ra khỏi nhà mình, đồng thời khóa cổng nhà lại. Nhận thấy vụ việc ngày càng phức tạp, ông Lý Hồ Ngọc đã gọi điện thoại báo đại úy Hoàng Duy Tuân – Trưởng Công an xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Nhận được tin báo, Công an xã Cảm Nhân đã lập tức có mặt tại hiện trường và yêu cầu mở cổng để lực lượng chức năng tiến hành giải quyết vụ việc, nhưng Nguyễn Khắc Công không những không chấp hành, mà còn tiếp tục chửi bới, đe dọa và đốt chiếc xe máy để trong nhà.

Lúc này, lực lượng Công an xã đã trèo qua tường rào vào nhà đối tượng để dập lửa. Khi mọi người vào đến sân thì Nguyễn Khắc Công đã cầm dao lao ra chém Đại úy Hoàng Duy Tuân . Tuy nhiên, đối tượng đã bị Công an xã khống chế và tước vũ khí. Sau đó, lực lượng Công an xã đã kéo được chiếc xe đang cháy ra ngoài sân và dập tắt đám cháy.

Sau khi khống chế đối tượng và dập tắt đám cháy, Công an xã Cảm Nhân đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao đối tượng cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Bình tiến hành xử lý.

Quá trình khống chế, Đại úy Hoàng Duy Tuân đã bị đối tượng chém bị thương ở cánh tay, hiện đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.