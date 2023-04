Tông thiếu tá CSGT cùng 2 người tử vong, tài xế khó thoát án cao nhất

Chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa (Long An) phối hợp với các cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để chặn bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.



Phát hiện xe bán tải 49C-296.01 nghi chở hàng cấm lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TPHCM, CSGT đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng cùng một số người dân đang lưu thông rồi lật nghiêng. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) cùng 2 người dân tử vong trong vụ việc trên.

Thông tin mới liên quan vụ việc trên, Công an tỉnh Long An đã tạm giữ và khám xét nhà hai nghi can, tuy nhiên, danh tính hai đối tượng này chưa được tiết lộ.

Chiếc xe bán tải bị lật nghiêng

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, nghi can sẽ bị xử lý về nhiều tội danh với mức hình phạt cao nhất là tử hìn h.

Tông xe vào CSGT để chống người thi hành công vụ, nhằm mục đích trốn chạy là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể xử lý về tội giết người.

Đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy, nhiều người đang lưu thông trên đoạn đường đông đúc. CSGT hiệu lệnh dừng xe bán tải nhưng tài xế cố tình lao xe vào đám đông, tông vào nhiều người khiến 3 người tử vong, trong đó có thiếu tá CSGT. Đây là hành vi rất nguy hiểm, có dấu hiệu của tội giết người.

Để làm rõ vụ việc trên, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ khoảng cách giữa CSGT với xe bán tải khi ra hiệu lệnh dừng xe, khả năng quan sát của tài xế, phản ứng của tài xế khi thấy CSGT dừng xe để xác định lỗi, hành vi của người điều khiển phương tiện hay không. Làm rõ lỗi vô ý hay cố ý đối với hậu quả để xử lý hình sự người điều khiển chiếc xe ô tô này theo điều 123 hay điều 260 bộ luật hình sự.

Việc sử dụng phương tiện làm chết 3 người là tình tiết định khung hình phạt, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có thể áp dụng như hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người thi hành công vụ, giết từ 2 người trở lên ... tài xế sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp chạy quá tốc độ nên không kịp xử lý tình huống khi phát hiện CSGTdừng xe, có thể sẽ không bị xử lý về tội giết người nhưng sẽ xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, nếu trên xe có hàng cấm như ma túy, khả năng tài xế sẽ xử lý về tội giết người bởi động cơ mục đích chống người thi hành công vụ nhằm bỏ trốn là có thể chứng minh được, kể cả trường hợp đối tượng không thừa nhận hành vi phạm tội.

Việc khám xe để xác định có hàng cấm hay không không chỉ là căn cứ để xử lý về tội danh khác nếu có mà còn là cơ sở để xác định nguyên nhân sự việc, động cơ mục đích của hành vi vi phạm pháp luật của lái xe này.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy trên xe có tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng này đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, đối tượng này sẽ bị xử lý thêm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại điều 250 Bộ luật Hình sự.

Trong tình huống này nếu bị kết tội về hai tội là vận chuyển trái phép chất ma túy và giết người, đối tượng này rất khó có thể thoát khỏi mức án cao nhất là tử hình.

Đồng thời, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số hàng cấm trên xe là từ đâu, sẽ xác định vụ việc có đồng phạm hay không để mở rộng điều tra, tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu xác định có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, có thể sẽ có nhiều đối tượng cùng tham gia và chuyên án sẽ được mở rộng để làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Dù nguyên nhân là gì chăng nữa, hậu quả của vụ việc này là rất nghiêm trọng, điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn hoàn toàn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trên các tuyến đường giao thông. Bởi vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn xảy ra cần phải được quan tâm và thực hiện tốt hơn nữa để tránh những vụ việc gây hậu quả tương tự. Việc bắt tội phạm về ma túy và hoạt động nguy hiểm cần có sự phối hợp của các lực lượng chức năng, đồng thời có các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành công vụ và người dân, tránh thương vong có thể xảy ra.

