Tin nóng ngày 30/8: Giả công an hình sự vào nhà dân đọc lệnh bắt người

1. Giả Công an hình sự vào nhà dân đọc lệnh bắt người: Ngày 30/8, Công an quận 11, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng Trần Văn Sơn (41 tuổi, ngụ TPHCM) và Trần Hồng Thái (37 tuổi, quê Hưng Yên) để điều tra làm rõ động cơ giả danh cán bộ Cục Cảnh sát hình sự. Hai người này tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, yêu cầu khám xét nhà và đọc lệnh bắt bà T .trên đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11, sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. 2. Làm giả sổ đỏ căn chung cư cao cấp đang thuê, lừa tiền tỷ: Ngày 30/8, Công an TP Hà Nội vừa cho biết đơn vị đã phát hiện Lê Mai Hương (SN 1992, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) làm giả giấy tờ căn hộ đang thuê để lừa bán, chiếm đoạt tiền cọc của khách. Hương đã lên mạng xã hội đặt làm giấy tờ sổ đỏ giả với giá 700.000 đồng. Chỉ sau một ngày Hương đã có sổ đỏ của căn hộ do mình đang thuê với cái tên chính chủ Lê Mai Hương. 3. Phát hiện thi thể phụ nữ đang phân hủy trên sông Sài Gòn: Khoảng 8h ngày 30/8, trong lúc đang đi ghe trên sông Sài Gòn đoạn qua phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì một số người dân đã phát hiện một thi thể đang trôi dưới sông nên kéo vào bờ rồi trình báo với cơ quan công an. Nạn nhân là một phụ nữ ngoài 40 tuổi trên người không có giấy tờ tùy thân. Theo kết luận ban đầu, nạn nhân chết vào khoảng từ 4 - 5 ngày trước. 4. Bắt giam đối tượng dùng dao tấn công Công an: Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Long (SN 2003, trú tại huyện Thanh Trì) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ". Long là đối tượng đã dùng tuýp sắt gắn dao nhọn lực lượng công an xảy ra vào đêm 6/8. 5. Bảo vệ bệnh viện cho vay lãi, tàng trữ súng, đạn bán kiếm lời: Ngày 30/8, Công an quận 9, TP HCM đang tạm giữ Nguyễn Quốc Việt (SN 1987) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ hung khí, vũ khí trái phép và hoạt động cho vay tiền. Qua điều tra xác minh, Công an quận 9 phát hiện Việt tàng trữ vũ khí, hung khí tự chế và công cụ hỗ trợ tại bệnh viện. Ngoài ra Việt còn khai hoạt động trong lĩnh vực cho vay, người vay chủ nhiều là bệnh nhân trong Bệnh viện quận 9. 6. Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 bác xe ôm: Ngày 30/8, tin từ Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang củng cố hồ sở để xử lý Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, quê tỉnh Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn mượn xe đi photocopy giấy tờ Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 bác xe ôm lên đến hàng chục triệu đồng. 7. Triệt xóa ổ đánh bạc có nhiều quý bà tham gia: Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã triệt xóa ổ bạc xóc đĩa lớn, trong đó các con bạc chủ yếu là các quý bà. Tổng số tiền tạm giữ trên 120 triệu đồng. Ổ đánh bạc tại một ngôi nhà hoang ở Đội 3, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi. >>> Xem thêm video: Toàn cảnh vụ đường dây đánh bạc “Nổ hũ” 64 nghìn tỷ đồng. Nguồn: VTC 1.

