Khởi tố gã thợ nề trộm điện thoại của đồng nghiệp ở Hà Tĩnh

Ngày 11/3, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Thạo (SN 1998, trú tại bản Quỳnh Tám, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Lò Văn Thạo tại cơ quan CSĐT.

Trước đó, vào khoảng 9h30’ngày 28/02, tại khu vực xây dựng nhà ở của chị Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Lò Văn Thạo lợi dụng chủ sở hữu sơ hở đã lấy trộm một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 trị giá 6.750.000 đồng của anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1998, trú tại thôn Đông Xuân, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - là thợ xây làm cùng Lò Văn Thạo).

Đến ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 02 tháng đối với Lò Văn Thạo về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 BLHS, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan điều tra.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

