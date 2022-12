Khởi tố Cty CP sữa Hà Lan “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm“

Mới đây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty cổ phần sữa Hà Lan (trụ sở tại số 335 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và các chi nhánh, kho hàng trực thuộc. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương điều tra theo thẩm quyền.

Những thùng nguyên liệu để "sản xuất" sữa bột dinh dưỡng không đảm bảo yêu cầu vệ sinh ATTP

Theo đó, trong hai ngày 24 và 25/8, tổ công tác của Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã đồng loạt kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại 4 địa điểm gồm: trụ sở, chi nhánh, kho hàng trực thuộc đối với doanh nghiệp trên do ông Nguyễn Trung Vương (SN 1983, trú tại TP Hà Nội) làm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, sau khi xây dựng Nhà máy Holland Milk (địa chỉ tại Km39 Quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương), Công ty CP sữa Hà Lan đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và được cấp hồ sơ công bố sản phẩm.

Quá trình xác minh cho thấy, ông Nguyễn Trung Vương - Tổng Giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan đã chỉ đạo trực tiếp nhân viên trong mọi khâu sản xuất và lưu thông sản phẩm, từ mua nguyên liệu, xây dựng quy trình sản xuất, nhận đơn đặt hàng đến lựa chọn sản phẩm và số lượng, đơn giá, thời gian giao hàng, sau đó ban hành lệnh sản xuất, cân nguyên liệu, phụ gia theo công thức có sẵn trong Lệnh sản xuất, rồi phối trộn, đưa vào máy đóng hộp, đóng nắp, dán nhãn, in hạn sử dụng cho đến khâu kiểm tra, đóng thùng carton, đưa về kho thành phẩm rồi vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Cơ quan công an cho biết, trong số 66/67 lô bị phát hiện, thu mẫu đều được sản xuất tại Nhà máy Holland Milk của doanh nghiệp trên. So sánh, đối chiếu giữa thành phần các loại nguyên liệu, phụ gia tại hồ sơ công bố đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy chứng nhận công bố và 14 loại lệnh do doanh nghiệp này tự ban hành để sản xuất 66 lô sản phẩm nêu trên cho thấy, khi đối chiếu giữa kết quả giám định, kiểm nghiệm do Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia thực hiện với hồ sơ công bố đã được xác nhận và kết quả kiểm tra thực tế, xác định: tổng số lượng thành phẩm của 65/67 lô hàng hóa nói trên chỉ đạt chỉ tiêu dưới 70% so với công bố và ghi trên nhãn hộp, tương đương với số lượng 29.400 hộp sữa đã vi phạm tiêu chuẩn công bố; tổng giá trị số hàng theo hóa đơn xuất bán là 4,1 tỷ đồng, tương đương mức giá bán bình quân khoảng trên 150.000 đồng/hộp.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ 25.667 hộp sản phẩm phục vụ công tác xử lý; 2.011 hộp đã bán ra thị trường với trị giá khoảng 320 triệu đồng hiện vẫn chưa thu hồi được. Số hàng này được bán qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có các kênh bán hàng thông qua các tổ chức công đoàn, các hội thảo giới thiệu sản phẩm, qua các trang mạng xã hội...

Cơ quan công an cho rằng, ông Nguyễn Trung Vương nhận thức rõ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm kém chất lượng, chỉ có chỉ tiêu chất lượng đạt dưới 70% so với mức công bố và ghi nhãn sẽ làm cho sản phẩm không còn tính năng, tác dụng, công dụng như hồ sơ công bố được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận, và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng là vi phạm pháp luật, nhưng vì mục đích tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, thu lợi nhuận cao nên ông Vương vẫn thực hiện.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn phát hiện Đỗ Minh Thu (nhân viên Công ty cổ phần Sữa Hà Lan) đã tự ý cắt ghép 2 phiếu kết quả kiểm nghiệm, rồi đem xác nhận sao y bản chính để làm hồ sơ công bố cho dòng sản phẩm The Beautiful Life sữa non và dòng sản phẩm dinh dưỡng y học sữa thực vật Enzym Milk Oganic để được phép lưu thông ra thị trường. Tổng số sản phẩm đã sản xuất của 2 dòng sản phẩm trên kể từ khi được cấp hồ sơ công bố là hơn 6.000 hộp, có giá trị là gần hơn 600 triệu đồng.

Ngoài việc khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty CP sữa Hà Lan, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã ra quyết định xử phạt hành chính các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với 8 Công ty liên quan với số tiền phạt 985 triệu đồng. Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương điều tra theo thẩm quyền.

