Khởi tố vụ án đâm chết người phụ nữ ở vỉa hè Hà Nội

Ngày 26/11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, ở tại Ngọc Thụy, Long Biên) để điều tra vụ đâm chết người phụ nữ ở vỉa hè Hà Nội.

Đối tượng Hoàng Ngọc Chiến tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 11h50 ngày 25/11, tại khu vực số nhà 406, phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà H. (SN 1971, ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ), là người bán hàng nước tại địa chỉ trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, truy bắt hung thủ. Theo cơ quan công an, sau khi gây án, nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến đi xe buýt về xã Liên Hà, Đan Phượng để lẩn trốn. Tại đây, Chiến đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Cơ quan Công an cũng đã thu được con dao nghi phạm dùng để gây án vứt lại gần khu vực xảy ra vụ việc. Tại cơ quan Công an, ban đầu Chiến khai nhận, có mâu thuẫn với cháu của nạn nhân.

Hiện, vụ kẻ đâm chết người phụ nữ ở vỉa hè Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.