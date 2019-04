Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO cùng 11 đồng phạm

Mời quý độc giả xem video: Sau Phúc XO, lại xuất hiện đại gia khoe vàng - Nguồn: VTC Now:

Cuối giờ sáng nay 23/4, cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Phúc (, 37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cũng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Tài (24 tuổi, em ruột Phúc XO) cùng 10 đồng phạm liên quan, để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Karaoke XO Pharaon

Phúc XO tại thời điểm bị dẫn giải về nơi cư trú để khám xét.

Trước đó, rạng sáng 10/4, Phòng CSHS Công an TP HCM kết hợp Đoàn kiểm tra liên ngành và Công an quận 12 tiến hành kiểm tra hành chính quán(Công ty Sóng Âm) ở đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 do Phúc XO làm chủ, phát hiện nhiều khách đang ca hát, “bay lắc” tại nhiều phòng. Test nhanh, có 39 người dương tính với ma túy.