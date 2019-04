Hà Nội: Hàng loạt tai nạn chết người xảy ra chỉ trong 1 đêm

Đêm 22/4, hai xe máy đâm nhau trên phố Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội khiến một cụ già bị thương nặng.Khoảng 22h30 ngày 22/4, tại hầm Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), một chiếc xe tải gây tai nạn với xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ. Cũng trong đêm 22/4, khoảng 23h30, tại đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) một chiếc xe ô tô đâm vào nữ công nhân vệ sinh đang làm việc ở vệ đường. Hậu quả, nữ công nhân tử vong tại chỗ. Lúc 19h30 tối ngày 22/4, tại ngã tư Tây Sơn - Thái Hà, xe bus mang BKS 29B - 193.27 chạy từ hướng Tây Sơn lên Nguyễn Lương Bằng đã húc đổ cột giới hạn chiều cao của cầu vượt. Rất may vụ tai nạn này không có thiệt hại về người. Cũng trong đêm 22/4, tại ngã tư Nguyễn Văn Ngọc - Đào Tấn, một xe máy va chạm với xe ô tô. Rất may vụ tai nạn không xảy ra thương vong. Ảnh: FB Ánh Nguyễn Cũng tỏng đêm 22/4, tại đường ven hồ Tây, 2 thanh niên đi xe máy hiệu Yamaha Exciter tự đâm vào lan can, 2 người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn tại đường Trần Khát Chân, đêm 22/4, một xe ô tô đâm xe đạp làm chiếc xe bị văng xa 20m, nạn nhân bị thương. (Ảnh: internet) Trên đường Lê Quang Đạo, đêm 22/4 một xe ô tô đâm gãy cột điện, lật ngửa. (Ảnh: FB Thanh Huyền) Trước đó, vào chiều 22/4, một xe bán tải va chạm với xe máy trên đại lộ Thăng Long (gần BigC) khiến người điều khiển xe máy tử vong. (Ảnh: FB Trang Sociuu)

Đêm 22/4, hai xe máy đâm nhau trên phố Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội khiến một cụ già bị thương nặng. Khoảng 22h30 ngày 22/4, tại hầm Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), một chiếc xe tải gây tai nạn với xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ. Cũng trong đêm 22/4, khoảng 23h30, tại đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) một chiếc xe ô tô đâm vào nữ công nhân vệ sinh đang làm việc ở vệ đường. Hậu quả, nữ công nhân tử vong tại chỗ. Lúc 19h30 tối ngày 22/4, tại ngã tư Tây Sơn - Thái Hà, xe bus mang BKS 29B - 193.27 chạy từ hướng Tây Sơn lên Nguyễn Lương Bằng đã húc đổ cột giới hạn chiều cao của cầu vượt. Rất may vụ tai nạn này không có thiệt hại về người. Cũng trong đêm 22/4, tại ngã tư Nguyễn Văn Ngọc - Đào Tấn, một xe máy va chạm với xe ô tô. Rất may vụ tai nạn không xảy ra thương vong. Ảnh: FB Ánh Nguyễn Cũng tỏng đêm 22/4, tại đường ven hồ Tây, 2 thanh niên đi xe máy hiệu Yamaha Exciter tự đâm vào lan can, 2 người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn tại đường Trần Khát Chân, đêm 22/4, một xe ô tô đâm xe đạp làm chiếc xe bị văng xa 20m, nạn nhân bị thương. (Ảnh: internet) Trên đường Lê Quang Đạo, đêm 22/4 một xe ô tô đâm gãy cột điện, lật ngửa. (Ảnh: FB Thanh Huyền) Trước đó, vào chiều 22/4, một xe bán tải va chạm với xe máy trên đại lộ Thăng Long (gần BigC) khiến người điều khiển xe máy tử vong. (Ảnh: FB Trang Sociuu)