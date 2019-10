Thảm án Hải Dương: Cô gái đâm thủng ngực khiến người đàn ông tử vong

Ngày 26/10, Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm là nữ liên quan vụ việc người đàn ông bị sát hại dã man lúc rạng sáng.

Theo đó, Đinh Thị Then (sinh năm 1989, trú tại thôn Cáp, xã Hồng Du, huyện Ninh Giang) là nghi can gây ra vụ giết người, thảm án Hải Dương.

Tại cơ quan công an, bước đầu Then khai nhận: Do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 5h30 ngày 24/10, Then điều khiển xe gắn máy đến nhà anh Th.

Nữ nghi phạm tại cơ quan công an.