Nhổ 25 cây ngô nhà hàng xóm, người phụ nữ bị khởi tố

Ngày 11/12, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, cơ quan Công an TP Cao Bằng đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Triệu Thị Sàu (SN 1969, trú xóm 1, xã Chu Trinh) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Triệu Thị Sàu tại cơ quan Công an.

Trước đó vào ngày 28/8/2024, Triệu Thị Sàu đã nhổ 25 cây ngô do bà Lành Thị T. (xóm 1, xã Chu Trinh) trồng với lý do, đi làm rẫy về qua đám đất trồng ngô của bà T, Sàu thấy bà T. trồng ngô chặn lối mòn mình thường hay đi lại nên đã dùng tay nhổ.

Quá trình xác minh, xác định thấy ngày 25/9/2023, đối tượng này từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Hủy hoại tài sản của cá nhân”. Tại thời điểm Triệu Thị Sàu nhổ phá ngô (lần 2) của bà Lành Thị T, Sàu bị xử phạt chưa đến 12 tháng và Sàu chưa chấp hành quyết định xử phạt hành chính.

Sự việc trên cho thấy mặc dù hành vi nhổ 25 cây ngô là tài sản không lớn, tuy nhiên bà Sàu thường xuyên có hành vi hủy hoại tài sản của người khác (trong 12 tháng thực hiện 2 vụ), lại không chấp hành quyết định xử phạt hành chính nên đã bị khởi tố theo quy định của pháp luật.