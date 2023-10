Ngân hàng Sacombank ở TP HCM bị cướp: Điểm loạt vụ manh động, táo tợn

2 thanh niên cướp ngân hàng ở Hóc Môn có vũ khí và đã đốt xe: Ngày 24/10, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra, truy xét vụ cướp ngân hàng trên địa bàn. Vào sáng cùng ngày, hai đối tượng xông vào Phòng giao dịch Nhị Xuân (Chi nhánh Hóc Môn) và dùng vũ khí uy hiếp nhân viên, cướp tiền rồi tẩu thoát. Một nguồn tin cho biết, số tiền bị cướp khoảng hai tỉ đồng. Tẩu thoát được vài km, hai nghi phạm lựa chỗ vắng rồi đốt chiếc xe máy. Dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang: Ngày 25/9, Võ Thanh Hòa (27 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang túi xách, đi xe máy đến Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh Trung An (thuộc ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP Mỹ Tho). Hòa cầm súng tự chế uy hiếp giao dịch viên để cướp tiền. Nhân viên ngân hàng nhấn còi báo động khẩn cấp có kết nối với Trung tâm Cảnh sát 113. Thấy vậy, Hòa bỏ chạy. Sau 48 giờ, Hòa đã bị Công an bắt. Nhóm thanh niên dùng súng cướp ngân hàng ở Tây Ninh: Ngày 30/8, Rmah Thoang (SN 2003) đi xe chở Siu Tuyên (SN 2002, cùng quê Gia Lai) mang theo 2 khẩu súng vào Phòng giao dịch Phước Đông (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) để cướp. Tại đây, Rmah Thoang dừng xe ngoài đường chờ, còn Siu Tuyên cầm 2 khẩu súng đi vào phòng giao dịch chĩa vào bảo vệ, yêu cầu vào bên trong phòng giao dịch. Tuy nhiên, khi vào trong Siu Tuyên thấy đông người nên bỏ chạy, lên xe đồng bọn tẩu thoát. Sau khi tẩu thoát, 2 đối tượng phi tang xe máy dưới một kênh nước rồi điện thoại gọi Rcõm Woh (SN 2001) đến chở về nhà trọ lẩn trốn. Chỉ trong thời gian ngắn, 3 đối tượng đã bị Công an bắt. Dùng súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Ngày 20/4, Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm súng, roi điện đi vào chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa, quận Hải Châu, dùng súng uy hiếp nhân viên và yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy được tiền, tên cướp bỏ tiền vào bao nylon rồi lên xe máy rời khỏi ngân hàng. Khoảng 21h30 tối cùng ngày, khi Cao trở về nhà trọ thì bị công an bắt giữ. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu hồi số tiền 590 triệu đồng Cao cướp được nhưng chưa kịp tẩu tán. Nổ súng cướp ngân hàng ở Bình Dương: Ngày 17/4, Nguyễn Tấn Phát (26 tuổi, ngụ thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) mang theo vật giống súng vào một phòng giao dịch ngân hàng ở thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương. Phát xông vào nổ phát súng chỉ thiên, rồi uy hiếp nhân viên ngân hàng, buộc đưa tiền, bỏ vào ba lô. Bảo vệ và nhân viên ngân hàng đóng cửa chính lại thì nam thanh niên này chống trả. Ngay sau đó, đối tượng bị khống chế, bắt giữ. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường, thu giữ tang vật gồm: khẩu súng dạng ổ xoay (trong ổ không có đạn), ba lô màu đen, bên trong chứa hơn 700 triệu đồng; túi nylon có chứa 6 viên đạn. Xông vào ngân hàng cướp tiền của khách: Ngày 28/12/2022, tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Agribank xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Từ Thanh Tùng (SN 1993, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hoà) lấy ra 1 vật có hình dạng giống súng màu đen, uy hiếp người dân đang giao dịch tại quầy của ngân hàng. Lúc này, chị T.T.T là khách hàng đang lập tờ khai nộp tiền và có để số tiền 90 triệu đồng trên quầy. Đối tượng cầm súng uy hiếp, lấy đi 20 triệu đồng của chị T.T.T. và lên xe máy tẩu thoát. Sau 4 giờ bỏ trốn, Tùng đã bị Công an bắt. Nợ nần, dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Do làm ăn nợ nần nên Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa; ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã mua súng, đạn trên mạng xã hội. Ngày 8/9/2022, Dũng đi tới một ngân hàng ở cổng KCN Tam Phước, phường Tam Phước (TP Biên Hòa) cướp khoảng 800 triệu đồng rồi bỏ trốn. Đến 0h25 ngày 9/9, các các trinh sát ập vào bắt giữ Dũng tại căn nhà ở huyện Long Thành. Mang súng đi cướp ngân hàng, bị bắt hóa ra súng... nhựa: Chiều 18/7/2022, một nam thanh niên cầm dao cùng một vật giống súng (xác định là súng nhựa) vào phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Thăng Long, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình khống chế một cán bộ tại đây để cướp tiền, nhưng đã bị lực lượng bảo vệ trấn áp. Sau vụ việc, nam thanh niên đã được di lý về Công an huyện Đông Hưng để phục vụ công tác điều tra. Vào ngân hàng hô to "cướp đây" rồi bóp cò nhưng súng không nổ: Ngày 28/3/2022, Nguyễn Viết Hoài (36 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang và mang theo giỏ xách màu đen đi vào bên trong ngân hàng BIDV chi nhánh Mỹ Phước - Phòng giao dịch Bàu Bàng (99A Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Sau khi vào trong ngân hàng thì Hoài lấy trong người ra 1 khẩu súng giơ lên trần nhà, hô to "cướp đây" rồi liên tục bóp cò, nhưng súng không nổ. Thấy súng không nổ, Hoài bỏ chạy ra bên ngoài thì bị bắt giữ. >>> Xem thêm video: Điều tra vụ cướp ngân hàng Vietinbank giữa trung tâm Đà Nẵng.

2 thanh niên cướp ngân hàng ở Hóc Môn có vũ khí và đã đốt xe: Ngày 24/10, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra, truy xét vụ cướp ngân hàng trên địa bàn. Vào sáng cùng ngày, hai đối tượng xông vào Phòng giao dịch Nhị Xuân (Chi nhánh Hóc Môn) và dùng vũ khí uy hiếp nhân viên, cướp tiền rồi tẩu thoát. Một nguồn tin cho biết, số tiền bị cướp khoảng hai tỉ đồng. Tẩu thoát được vài km, hai nghi phạm lựa chỗ vắng rồi đốt chiếc xe máy. Dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang: Ngày 25/9, Võ Thanh Hòa (27 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang túi xách, đi xe máy đến Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh Trung An (thuộc ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP Mỹ Tho). Hòa cầm súng tự chế uy hiếp giao dịch viên để cướp tiền. Nhân viên ngân hàng nhấn còi báo động khẩn cấp có kết nối với Trung tâm Cảnh sát 113. Thấy vậy, Hòa bỏ chạy. Sau 48 giờ, Hòa đã bị Công an bắt. Nhóm thanh niên dùng súng cướp ngân hàng ở Tây Ninh: Ngày 30/8, Rmah Thoang (SN 2003) đi xe chở Siu Tuyên (SN 2002, cùng quê Gia Lai) mang theo 2 khẩu súng vào Phòng giao dịch Phước Đông (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) để cướp. Tại đây, Rmah Thoang dừng xe ngoài đường chờ, còn Siu Tuyên cầm 2 khẩu súng đi vào phòng giao dịch chĩa vào bảo vệ, yêu cầu vào bên trong phòng giao dịch. Tuy nhiên, khi vào trong Siu Tuyên thấy đông người nên bỏ chạy, lên xe đồng bọn tẩu thoát. Sau khi tẩu thoát, 2 đối tượng phi tang xe máy dưới một kênh nước rồi điện thoại gọi Rcõm Woh (SN 2001) đến chở về nhà trọ lẩn trốn. Chỉ trong thời gian ngắn, 3 đối tượng đã bị Công an bắt. Dùng súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Ngày 20/4, Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm súng, roi điện đi vào chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa, quận Hải Châu, dùng súng uy hiếp nhân viên và yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy được tiền, tên cướp bỏ tiền vào bao nylon rồi lên xe máy rời khỏi ngân hàng. Khoảng 21h30 tối cùng ngày, khi Cao trở về nhà trọ thì bị công an bắt giữ. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu hồi số tiền 590 triệu đồng Cao cướp được nhưng chưa kịp tẩu tán. Nổ súng cướp ngân hàng ở Bình Dương: Ngày 17/4, Nguyễn Tấn Phát (26 tuổi, ngụ thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) mang theo vật giống súng vào một phòng giao dịch ngân hàng ở thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương. Phát xông vào nổ phát súng chỉ thiên, rồi uy hiếp nhân viên ngân hàng, buộc đưa tiền, bỏ vào ba lô. Bảo vệ và nhân viên ngân hàng đóng cửa chính lại thì nam thanh niên này chống trả. Ngay sau đó, đối tượng bị khống chế, bắt giữ. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường, thu giữ tang vật gồm: khẩu súng dạng ổ xoay (trong ổ không có đạn), ba lô màu đen, bên trong chứa hơn 700 triệu đồng; túi nylon có chứa 6 viên đạn. Xông vào ngân hàng cướp tiền của khách: Ngày 28/12/2022, tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Agribank xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Từ Thanh Tùng (SN 1993, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hoà) lấy ra 1 vật có hình dạng giống súng màu đen, uy hiếp người dân đang giao dịch tại quầy của ngân hàng. Lúc này, chị T.T.T là khách hàng đang lập tờ khai nộp tiền và có để số tiền 90 triệu đồng trên quầy. Đối tượng cầm súng uy hiếp, lấy đi 20 triệu đồng của chị T.T.T. và lên xe máy tẩu thoát. Sau 4 giờ bỏ trốn, Tùng đã bị Công an bắt. Nợ nần, dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Do làm ăn nợ nần nên Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa; ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã mua súng, đạn trên mạng xã hội. Ngày 8/9/2022, Dũng đi tới một ngân hàng ở cổng KCN Tam Phước, phường Tam Phước (TP Biên Hòa) cướp khoảng 800 triệu đồng rồi bỏ trốn. Đến 0h25 ngày 9/9, các các trinh sát ập vào bắt giữ Dũng tại căn nhà ở huyện Long Thành. Mang súng đi cướp ngân hàng, bị bắt hóa ra súng... nhựa: Chiều 18/7/2022, một nam thanh niên cầm dao cùng một vật giống súng (xác định là súng nhựa) vào phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Thăng Long, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình khống chế một cán bộ tại đây để cướp tiền, nhưng đã bị lực lượng bảo vệ trấn áp. Sau vụ việc, nam thanh niên đã được di lý về Công an huyện Đông Hưng để phục vụ công tác điều tra. Vào ngân hàng hô to "cướp đây" rồi bóp cò nhưng súng không nổ: Ngày 28/3/2022, Nguyễn Viết Hoài (36 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang và mang theo giỏ xách màu đen đi vào bên trong ngân hàng BIDV chi nhánh Mỹ Phước - Phòng giao dịch Bàu Bàng (99A Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Sau khi vào trong ngân hàng thì Hoài lấy trong người ra 1 khẩu súng giơ lên trần nhà, hô to "cướp đây" rồi liên tục bóp cò, nhưng súng không nổ. Thấy súng không nổ, Hoài bỏ chạy ra bên ngoài thì bị bắt giữ. >>> Xem thêm video: Điều tra vụ cướp ngân hàng Vietinbank giữa trung tâm Đà Nẵng.