Khai mạc Đại hội Cựu chiến binh TP Hà Nội lần thứ VII

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra phiên trọng thể tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 300 đại biểu chính thức diện cho gần 28 vạn hội viên của 53 tổ chức Hội Cựu chiến binh Thủ đô tham dự đại hội.



Dự đại hội còn có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Không quân Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội…

Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lê Như Đức - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội cho biết với chủ đề: Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cựu chiến binh Việt Nam “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, đại hội sẽ thực hiện 4 nội dung.

Cụ thể, tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội VI nhiệm kỳ 2017-2022, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027; tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI trình Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII và báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; bầu Ban Chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc, nhằm động viên các cấp Hội, cán bộ, hội viên tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất của đại hội, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Phùng Đình Thảo thông tin, ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình làm việc của đại hội. Đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội khóa VII gồm 45 người; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố khóa VII họp phiên thứ nhất thành công tốt đẹp.

Báo cáo tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 do Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Hùng trình bày cho thấy, nhiệm kỳ qua, mặc dù có những tác động không thuận lợi, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ về mọi mặt của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp Hội, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Thủ đô đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”.

Qua đó, xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, có bước phát triển mới, vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Các cấp Hội đã tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô; công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào của Trung ương và thành phố, cũng như công tác giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa; giúp đỡ cựu chiến binh gặp khó khăn của các địa phương ở một số tỉnh miền Trung, miền Nam bị ảnh hưởng do bão lụt và dịch Covid-19…

Đáng chú ý, 5/5 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội VI đều đạt và vượt, các tổ chức Hội có sự tiến bộ đồng đều, nâng cao chất lượng hoạt động với nhiều việc làm sáng tạo, hiệu quả. Hội Cựu chiến binh thành phố 3 năm liền được Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh thành phố đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu gồm: Tiếp tục vận động, tập hợp các thế hệ cựu chiến binh Thủ đô, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”;

Xây dựng các tổ chức Hội thực sự vững mạnh, trọng tâm là ở cơ sở, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân Thủ đô.

Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; phối hợp tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và công tác đối ngoại nhân dân của Đảng; phấn đấu là đơn vị tiêu biểu trong phong trào cựu chiến binh cả nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Trong đó, đề ra các chỉ tiêu: Phấn đấu 100% hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi tác động, mọi hoàn cảnh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái. 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn, bồi dưỡng, thông tin tình hình theo phân cấp; 100% cán bộ, hội viên hoàn thành nhiệm vụ hằng năm; 100% Hội Cựu chiến binh cơ sở trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội cũng xác định tiếp tục thực hiện hai khâu đột phá: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; tập trung xây dựng tổ chức Hội thực sự trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là xây dựng tổ chức Hội cơ sở và đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ số lượng, nguồn kế tiếp, chất lượng cao.

