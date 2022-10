Chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn chạy việc vào ngành công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1985, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, năm 2018, chị V. (SN 1996, trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) có quen biết Nguyễn Thị Thu Hồng. Hồng tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và Bộ Công an, nên đã xin được cho một số cá nhân vào làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, Hồng nói với chị V. nếu muốn vào làm việc tại Công an tỉnh thì Hồng “ chạy việc ” cho, chi phí hết 1,5 tỷ đồng. Tin tưởng Hồng nên ngày 27/12/2018, chị V. đã đưa cho Hồng số tiền 1,5 tỷ đồng và giấy tờ, tài liệu hồ sơ xin việc theo hướng dẫn để nhờ người phụ nữ này "chạy việc".

Sau khi nhận được tiền, Hồng không xin việc như cam kết, chị V. nhiều lần yêu cầu đối tượng trả lại tiền, nhưng người phụ nữ không hoàn trả.

Ngay sau đó, Hồng thường xuyên thay đổi chỗ ở để né tránh, đối phó với cơ quan điều tra.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.