Khá “bảnh” cùng đồng phạm sắp bị đưa ra xét xử

Ngày 31/10, VKSND thị xã Từ Sơn cho biết, đã chuyển cáo trạng sang TAND cùng cấp để truy tố Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”) cùng đồng phạm trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo dự kiến, giữa tháng 11/2019 tới đây, vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm. TAND thị xã Từ Sơn đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử cũng như thủ tục tiếp theo. Phiên tòa được mở công khai, dự kiến vào ngày 13 hoặc 14/11. Các bị can không có luật sư bào chữa.

Lực lượng Công an sẽ được tăng cường nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác an ninh trật tự. Cùng với đó, ngoài hội trường xét xử, TAND thị xã Từ Sơn sẽ bố trí thêm hệ thống loa phát thanh ra bên ngoài để người dân có thể tới theo dõi phiên tòa. Đến thời điểm hiện tại Ngô Bá Khá cùng các bị can khác không có luật sư nào tham gia bào chữa.