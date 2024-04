Kẻ làm bé gái 12 tuổi mang bầu sẽ bị xử lý thế nào ?

Ngày 17/4, Công an huyện Thanh Trì, TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra liên quan đến vụ việc cháu Đ.T.N.L. (12 tuổi, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai. Bên cạnh đó, Công an huyện Thanh Trì cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nghi can của vụ án. Danh tính nghi can này hiện chưa được công bố.