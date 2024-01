Hà Giang: Bắt tạm giam nam thanh niên hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Ngày 17/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Văn thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Giàng Mí Say - sinh ngày 18/6/2002, trú tại thôn Tủng B, xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Giàng Mí Say tại cơ quan Công an.

Theo đó, Giàng Mí Say đã có có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra ngày 14/12/2023. Nạn nhân là cháu C. - sinh ngày 01/9/2009, trú tại thôn Sủa Pả B, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn.



Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Văn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nam thanh niên hiếp dâm người dưới 16 tuổi để xử lý theo quy định của pháp luật.